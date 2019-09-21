SPOR

Tamer Tuna galibiyeti yorumladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.09.2019 08:13 | Son Güncelleme

Süper Lig’de Göztepe’nin sahasında İttifak Holding Konyaspor’u tek golle yenerek sezonun ilk galibiyetini aldığı karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, performanslarının karşılığını aldıklarını söyledi.

Tamer Tuna galibiyeti yorumladı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının İttifak Holding Konyaspor’u yenerek sezonun ilk galibiyetini aldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tuna, “4 maçtır gol atamadan kazanamamak bizim için üzücüydü. Tablonun getirdiği baskıyı olumluya çevirmenin peşindeydik. Bugün bunları gerçekleştirdik. Penaltı olmasa bu kadar pozisyona rağmen belki yine olmayacaktı. Ancak mücadelemizin karşılığını aldık. Galibiyetimiz 4 maç kazanamazken bile kimseden olumsuz yorum yapmayan ve hep destekleyen camiamıza armağan olsun. Oyuncularım 5 maçın 3’ünde gol yemedi. Takım disiplininin en önemli karşılığı da buydu. İyi başlamadık ama iyi devam etmek istiyorduk. Lig uzun bir maraton ve geride 29 hafta kaldı. Bugün daha da iyilerini yapabileceğimizi gösterdik” dedi.

JEROME'A ÖVGÜ

Yaklaşık 4 ay sonra resmi maça çıkan Jerome’un performansını da değerlendiren Tuna, “3 Temmuz’da sezona başladık ve o günden beri tüm oyuncularımdan memnunum. Sadece gol ve galibiyet yaşayamamıştık. Sevinç ve taraftarla bütünleşme adına çok önemli bir galibiyet oldu. Yeni transferlerimiz de adaptasyonu atlattı. Geçen sene Sivasspor maçında ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen ihtiyacımız olan dönemde fedakarlık yaparak oynadı. Bugün bıraktığı noktadan geri dönmüş olması olumluydu. Aramıza katıldığı için çok mutluyuz” diye konuştu.

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