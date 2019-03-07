Tamer Tuna: Göztepe her maçı kazanacak bir takım

Tamer Tuna, önlerindeki kritik 10 haftalık süreçte her maçın ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Kasımpaşa müsabakasının da bunlardan biri olduğunu kaydeden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kusursuzca desteğini gösteren taraftarlarımızla oynuyoruz, inanılmaz tutkulular. Hem destek görüp hem iyi oynadığınızda bu ligde kalıcı bir Göztepe olacak. Kasımpaşa karşılaşmasını kazanırsak kalan 9 maçta alacağımız sonuçlarla ligi düşündüğümüzün üzerinde bitirebileceğiz. Bunun için hedef göstermek istemiyorum ama Göztepe her maçı kazanacak bir takım. Bu takımı destekleyen, yanında olan muhteşem Göztepeliler var. Umarım onlarla birlikte bulunduğumuz yerin çok üzerinde bu ligi bitireceğiz."

"TAKIMI YUKARI ÇIKARIRSAK İYİ OLACAK"

Lige verilecek araya kadar oynayacakları Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarından maksimum puanı almak istediklerini vurgulayan Tuna, kalan 8 karşılaşmada ise çok avantajlı bir fikstüre sahip olduklarını dile getirdi. Takımların puan sıralamasında birbirine çok yakın olduğunu hatırlatan Tuna, şöyle konuştu: