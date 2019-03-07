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Tamer Tuna: Göztepe her maçı kazanacak bir takım

GÖZTEPE HABERLERİ  | 07.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'de son 10 haftaya küme düşme hattında giren Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Göztepe her maçı kazanacak bir takım. Bu takımı destekleyen, yanında olan muhteşem Göztepeliler var. Umarım onlarla birlikte bulunduğumuz yerin çok üzerinde bu ligi bitireceğiz" dedi.

Tamer Tuna: Göztepe her maçı kazanacak bir takım

Tamer Tuna, önlerindeki kritik 10 haftalık süreçte her maçın ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Kasımpaşa müsabakasının da bunlardan biri olduğunu kaydeden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kusursuzca desteğini gösteren taraftarlarımızla oynuyoruz, inanılmaz tutkulular. Hem destek görüp hem iyi oynadığınızda bu ligde kalıcı bir Göztepe olacak. Kasımpaşa karşılaşmasını kazanırsak kalan 9 maçta alacağımız sonuçlarla ligi düşündüğümüzün üzerinde bitirebileceğiz. Bunun için hedef göstermek istemiyorum ama Göztepe her maçı kazanacak bir takım. Bu takımı destekleyen, yanında olan muhteşem Göztepeliler var. Umarım onlarla birlikte bulunduğumuz yerin çok üzerinde bu ligi bitireceğiz."

"TAKIMI YUKARI ÇIKARIRSAK İYİ OLACAK"
Lige verilecek araya kadar oynayacakları Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarından maksimum puanı almak istediklerini vurgulayan Tuna, kalan 8 karşılaşmada ise çok avantajlı bir fikstüre sahip olduklarını dile getirdi. Takımların puan sıralamasında birbirine çok yakın olduğunu hatırlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Alacağınız 8-9 puan sizi Avrupa kupaları için iddialı bir konuma getirebiliyor, şu anda da böyle bir fark var. Benim adıma, önümüzde 10 haftalık hem kısa hem uzun haftalar var diyebilirim. Her sıralamanın değişebileceği, üstteki 30 puanı bulmuş takımların bile düşme potasında olabileceği haftalar olacak, bunu göreceğiz. Birbirlerine rakip olan takımların kendi aralarında yapacağı maçlarda kaybedeceği puanlarla üstteki sıralamaların çok değişeceğini biliyorum. Biz o sıraları değiştirecek bir takımız. 10 maçlık performansı iyi sağlayıp, takımı yukarı çıkarırsak iyi olacak. İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz."

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