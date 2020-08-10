Tamer Tuna: Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Tuna, toplantıda kırmızı beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarını, kamp sürecini değerlendirdi. Fraport TAV Antalyaspor'da görev yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Tuna, geçen sezonun ikinci devresini çok iyi geçirdiklerini belirtti. Ligde Antalyaspor olarak ikinci yarıyı en başarılı takımlarından biri, en az mağlup olan ikinci takım ve en az gol yiyen takım olarak tamamladıklarını vurgulayan Tuna, geçen sezon devre arasında yapılan transferlerle takımdaki değişimin sezon sonrası 7 oyuncu ile yolların ayrılarak devam ettiğini söyledi. Takımdan ayrılan oyuncular hakkında bilgi veren Tuna, "Yekta Kurtuluş, şu an itibarıyla takımdan ayrıldı. Bizle olmayacak. Giden oyuncularımız 8 olabilir" dedi.

HARCAMA LİMİTİ ELEŞTİRİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kulüplerin harcama limiti hakkında görüşlerini dile getiren Tuna, şunları söyledi:

"Şu anda da bütçe anlamında kulüpler hem kendi içsel yapısı hem de yabancı, yerli futbolcu hakkında fikir belirtirken kökten ayrılıklar bulunuyor. Ortak noktada ne takım ne de kulüplerin ekonomik menfaatine katkı yapacak bir yapıya doğru gidiyoruz. Kulüpler birliğinin, federasyonla bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerinde sonuçlarının ne oranda değişeceğini bilmiyorum ama köklü fikir ayrılıkları olacağını biliyorum. İki, üç yıl öncesine kadar bir çalışma vardı. Kulüplerin mali yapısıyla ilgili. Bazı kulüplerin kendilerine menfaat sağlamak ya da komisyonda oluşturulan yapılardan dolayı da zararlarına olacağı düşünülen bütçe yapısıyla ilgili belki çalışmalar yapıldı. Şu anda içinde bulunduğumuz mali yapılar öngörülmeden karar alındı. Bu kararlarla ilgili federasyonun belirttiği takım bütçeleri de tabii ki şu anki ekonomik yapıda emin olun hiçbir takım, 18 Süper Lig takımı, şimdi 21 takımı oldu. Artacak mı bilmiyoruz? Daha kaç olur bilmiyorum. 21 Süper Lig takımının sezon sonunda kazançları ile giderleri arasında takım ortalamasının eksi yönünde olacağını öngörebiliriz. Türk futbolunun kendi hedefi, kulüplerin yapısı, kulüplerin gelecekteki borçlanma planı olmalı. Ekonomik anlamda 1970'lerden gelen banka borçlanmaları olmuş hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu. Takımı güçlü tutmak için transfer yapmak ve baskının içinde kulüpleri yönetemeyen, baskıdan çıkamayan teknik kadrolara sahibiz. Baskıdan kaynaklanan transfer hikayeleriyle bütçelerin aşıldığını görüyoruz. Biz bu bütçeleri aşmayacağız. Çünkü, aldığımız oyuncular bonservis ödemeyeceğimiz futbolcular olacak. Orta saha, stoper forvet ya da kanat hattında oynayan futbolcu transferi planlıyoruz."