Tamer Tuna rolleri değişti

Spor Toto Süper Lig’de son 2 haftaya girilirken düşme hattında adeta savaş çıktı. Akhisarspor’un küme düşmeyi garantilediği dönemde BB.Erzurumspor, Bursaspor ve Göztepe de ateşi oldukça yakından hissediyor. Aralarında yalnızca 1 puan bulunan Göztepe ile Bursaspor, 33. haftada adeta final gibi bir karşılaşmaya çıkacak.

Bursa’da oynanan karşılaşmayı kazanan takım ligin son haftasına girilirken çok büyük bir avantajı da eline geçirmiş olacak. Her iki takım da bu maça kilitlenirken, söz konusu karşılaşmanın Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna için de ayrı bir hikayesi bulunuyor. Beşiktaş’ın 100. yılında kadrosunda bulunan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Tuna, sezon sonunda takımdan ayrılmış ve Bursaspor’un yolunu tutmuştu.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLMUŞTU

2003-2004 sezonunda takımın başına George Hagi’yi getiren Bursaspor, önemli isimleri kadrosuna dahil ederken, bu isimlerden biri de Tamer Tuna’ydı. Kalitesini kısa sürede gösteren Tuna, formayı kaptı ancak o sezon yeşil-beyazlı takım beklentileri bir türlü karşılayamadı. O sezon takımın değişmezleri arasında yer alan Tamer Tuna, tam 33 karşılaşmada Bursaspor formasını terletti. Futbolculuk döneminde Bursa temsilcisi ile ligden düşme acısı yaşayan Tamer Tuna, bu kez Göztepe’nin başında teknik adam olarak Bursa’ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda kazanması halinde önümüzdeki sezon da yoluna Süper Lig'de devam edebilme adına çok büyük bir avantajı cebine koyacak.