SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı

Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

İsmi son dönemde Trabzonspor ile anılan ve son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Tamer Tuna’ya bordo-mavili yönetimden resmi teklifin ulaşmadığı öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin teknik direktör adayları arasında yer alan isimler içinde Tamer Tuna ise ağırlık kazanmıştı. Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay, Şota ve Fatih Tekke'nin yanı sıra Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında yer alan Tamer Tuna'nın devre arasına kadar takım çalıştırma gibi bir planının da olmadığı öğrenildi.

Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı

Trabzonspor’da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik patronun kim olacağına çevrildi. Bordo-mavili yönetimin teknik direktör adayları arasında yer alan isimler içinde Tamer Tuna ise ağırlık kazanmıştı. Dün Antalyaspor’u çalıştıran ekibi ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcıya, bordo-mavili yönetimden resmi bir teklifin henüz ulaşmadığı öğrenildi.

Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldıAntalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

DEVRE ARASINA KADAR DİNLENMEK İSTİYOR

Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay, Şota ve Fatih Tekke'nin yanı sıra Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda teknik direktör adayları arasında yer alan Tamer Tuna'nın devre arasına kadar takım çalıştırma gibi bir planının da olmadığı öğrenildi. Sivasspor, Göztepe ve son olarak Antalyaspor'da görev alan Tuna'nın, yakın çevresine devre arasına kadar takım çalıştırmak istemediği ancak iyi bir teklifin gelmesi halinde bu kararını tekrar gözden geçireceğini aktardı.

(İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
Kayserispor'da Aykut Kocaman iddiası
Kayserispor'da Aykut Kocaman iddiası
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Acun Ilıcalı'nın takımına büyük şok!
Acun Ilıcalı'nın takımına büyük şok!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Trabzonspor'un genç yıldızına Fransız kancası
Trabzonspor'un genç yıldızına Fransız kancası
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Avcı, F.Bahçe maçında sahada! İşte yeni takımı
Avcı, F.Bahçe maçında sahada! İşte yeni takımı
Trabzonspor'da bir koronavirüs vakası
Trabzonspor'da bir koronavirüs vakası
Trabzonspor'da yeni transferin lisansı çıkmadı
Trabzonspor'da yeni transferin lisansı çıkmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
Trabzonspor’da teknik direktör seferberliği
Trabzonspor’da teknik direktör seferberliği
Ahmet Ağaoğlu 5. farklı teknik adamla çalışacak
Ağaoğlu 5. farklı teknik adamla çalışacak
Eddie Newton bekleneni veremedi
Eddie Newton bekleneni veremedi
Trabzonspor'da Eddie Newton'la yollar resmen ayrıldı
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Trabzonspor'da gündemdeki isim Abdullah Avcı
Abdullah Avcı Süper Lig devine gidiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.