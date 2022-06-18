YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Tamirciliği öğrendikleri okulda her gün 30 aracın bakım ve onarımını yapıyorlar

Tamirciliği öğrendikleri okulda her gün 30 aracın bakım ve onarımını yapıyorlar

18.06.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kamu kurumlarının ve özel araçların bakım onarımını yapan öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor - Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Şahin: - "Motorlu araçlar alanında yetkili servisi aratmayacak yoğunluğumuz var"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te, okudukları lisede motorlu araçlar teknolojisine yönelik eğitim alan öğrenciler, her gün 30 aracın bakım ve onarımını yapıyor.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okulda gördükleri pratik bilgiyi, atölyede ve araçların bakım onarımının yapıldığı alanda uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor.

Gerçek tır, minibüs ve otomobilin yer aldığı atölyede 300'e yakın öğrenci eğitim görürken yetenekli 40 öğrenci ise döner sermaye kapsamında hem eğitim görüyor hem de çalışıyor.

Toplam 5 öğretici usta ile birlikte günlük 30 kadar aracın tamir ve bakımını gerçekleştiren öğrenciler, hem okul bütçesine hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

Yoğunluğu yetkili araç servislerini aratmayan bölümde, yıl sonunda 1 milyon lira ciro hedefleniyor.

Kamu kurumlarının araçlarının bakımını da üstlenen okul, motor ve şaselerin numaralandırılması işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Okul Müdürü Abdullah Şahin, AA muhabirine, okulda en aktif çalışan bölümün Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, uygulamalı eğitim gördüğünü, araçların genel bakımı, onarımı, kaporta, boya, elektrik işlerini yaptıklarını dile getiren Şahin, kamu kurumlarıyla yaptıkları protokol kapsamında da İl Milli Eğitim, İl Tarım ve Orman müdürlükleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı araçların, ambulansların bakım onarımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Özel araçların bakım onarımlarını da yaptıklarını, okullarında yetişen öğrencilerin yetkili araç servislerinde rahatlıkla iş bulabildiğini ifade eden Şahin, "Şu an Gaziantep'te bulunan yetkili servislerin hemen hemen hepsinde bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler yer alıyor. Orada usta olarak çalışıyorlar." dedi.

- Yetkili araç servislerini aratmıyor

Makine Mühendisleri Odasıyla yaptıkları protokol kapsamında motor ve şaselerin numaralandırılmasını da yaptıklarını aktaran Şahin, "Bizden başka Gaziantep'te kimse bu işi yapamaz, biz yetkiliyiz. Amacımız hem yasa dışı olayların önüne geçmek hem de millete hizmet vermek. Diğer illerde genelde üniversiteler yaparken Gaziantep'te meslek lisesi olarak biz yapıyoruz. Hem Gaziantep'e hem de Kilis'e hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

- Okul, enerjisini güneşten sağlıyor

Şahin, "Motorlu araçlar alanında yetkili servisi aratmayacak yoğunluğumuz var. Bu yoğunluğa rağmen enerjimizi de kendimiz üretiyoruz. Okulun çatısında yaklaşık 150 güneş enerji panelimiz var, yaklaşık 50 kilovatlık enerji üretiliyoruz. Okulda kullandığımız enerjiyi buradan sağlıyoruz." dedi.

Lise 2. sınıf öğrencisi Abdulkerim Yılmaz, ileride örnek gösterilecek usta olabilmek için çalıştığını söyledi.

Samet Yıldırım ise okuldaki imkanların çok fazla olduğunu ifade ederek, arızalı görülen parçaları hemen değiştirmek yerine parçayı tamir etmeyi öğrendiklerini aktardı.

Aracını okula tamire getiren Bülent İşbilir de sanayide 3-4 ustaya gittiğini ancak aracındaki arızaya çözüm bulamadığını aktararak, "Okuldaki serviste tüm sorunlara cevap bulabildim. Böyle bir yer olmasına çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldıGaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı
Kastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürprizKastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz
Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi:Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:38
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.