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Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon

08.02.2021 08:01 | Son Güncelleme:
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Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı.

Bu yıl 55'incisi düzenlenen mücadelede Tampa Bay Buccaneers, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs'i 31-9'luk skorla mağlup etti.

ABD'nin Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymond James Stadı'nda oynanan final maçında bu yıl normal sezonun en iyi hücum takımı olan Chiefs sayı üretmekte zorlandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 7-3'lük skorla önde tamamlayan Buccaneers, ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele alarak ilk yarıyı 21-6 galip bitirdi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Kansas City skoru 21-9'a getirse de Buccaneers, maçta önce 28-9 üstünlük sağladı ve müsabakayı 31-9 önde tamamlayarak 2003'teki şampiyonluk başarısının ardından Super Bowl'da yeniden zafere ulaşmayı başardı.

TOM BARDY'DEN REKOR

Bu yıl kariyerinin 10'uncu Super Bowl'unda mücadele eden Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu Brady, 7'nci Super Bowl zaferini elde etti ve bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Daha önce New England Patriots takımıyla 20 yıl içinde Super Bowl'da 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan 43 yaşındaki Brady, ayrıca kariyerinin 5'inci Super Bowl "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülerek bu alanda da rekor kırdı.

Ödülle ilgili konuşan Brady, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Takımımızın güveni tamdı. Bunun olacağını biliyordum." dedi.

Super Bowl'u kazanan en yaşlı antrenör olan Buccaneers'ın 68 yaşındaki başantrenörü Bruce Arians da "Takımımla gurur duyuyorum. Kardeşler takımı olarak bir araya geldiler ve bunu başardılar." ifadelerini kullandı.

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