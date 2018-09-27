'Tan beni DM’den taciz etti'

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Danimarka'da diş hekimliği yapan Pelin Elecik, önceki gün popçu Tan Taşçı'yı kendini taciz etmekle suçladı.

Elecik, tatil için gittiği Bodrum'da paylaştığı fotoğrafı gören Tan Taşçı'nın, instagram üzerinden kendisine çıkma teklifinde bulunduğunu söyledi.

"KALİTELİ KADINSIN, YAKINDAN TANIMAK İSTİYORUM"

Elecik, ünlü popçunun kendisine DM'den (direkt mesaj) "Kaliteli kadınsın, seni yakından tanımak istiyorum" şeklinde ısrarcı mesajlar attığını belirtti. Diş hekimi Elecik, Tan'ın ısrarcı mesajlarını yayınlayıp "Bu işler böyle gelişiyormuş" diyerek duruma tepki gösterdi.



