MAGAZİN

'Tan beni DM’den taciz etti'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 09:02 | Son Güncelleme

Danimarkada yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen diş hekimi Pelin Elecik, popçu Tan Taşçı'nın, özel mesajlar atarak kendisini taciz ettiğini iddia etti.

'Tan beni DM’den taciz etti'

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Danimarka'da diş hekimliği yapan Pelin Elecik, önceki gün popçu Tan Taşçı'yı kendini taciz etmekle suçladı.

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Elecik, tatil için gittiği Bodrum'da paylaştığı fotoğrafı gören Tan Taşçı'nın, instagram üzerinden kendisine çıkma teklifinde bulunduğunu söyledi.

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"KALİTELİ KADINSIN, YAKINDAN TANIMAK İSTİYORUM"

Elecik, ünlü popçunun kendisine DM'den (direkt mesaj) "Kaliteli kadınsın, seni yakından tanımak istiyorum" şeklinde ısrarcı mesajlar attığını belirtti. Diş hekimi Elecik, Tan'ın ısrarcı mesajlarını yayınlayıp "Bu işler böyle gelişiyormuş" diyerek duruma tepki gösterdi.

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Tan instagram taciz tan taşçı pelin elecik

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