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Tan Sipahi: "Rüzgar santrallerimizde hibrit döneme geçiyoruz"

OSMANİYE HABERLERİ  | 31.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

İş adamı Tan Sipahi, rüzgar santrallerinde hibrit döneme geçeceklerini söyledi.Petrol ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Sipahi ailesinden gelen 81 Vilayet Vakfının kurucusu iş adamı Tan Sipahi, "Enerji Piyasası Düzeleme Kurulu (EPDK) yenilenebilir enerjide hibrit elektrik üretiminin önünü açan düzenlemeyi kabul etmesinin ardından tesisimize güneş panelleri ekleyerek güneş enerjisinden de yararlanacağız.

Tan Sipahi: "Rüzgar santrallerimizde hibrit döneme geçiyoruz"

İş adamı Tan Sipahi, rüzgar santrallerinde hibrit döneme geçeceklerini söyledi.
Petrol ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Sipahi ailesinden gelen 81 Vilayet Vakfının kurucusu iş adamı Tan Sipahi, "Enerji Piyasası Düzeleme Kurulu (EPDK) yenilenebilir enerjide hibrit elektrik üretiminin önünü açan düzenlemeyi kabul etmesinin ardından tesisimize güneş panelleri ekleyerek güneş enerjisinden de yararlanacağız. Daha önce aynı sahada yalnızca bir çeşit kaynaktan üretime izin veriliyordu fakat artık rüzgar hızının yetersiz veya verimsiz olduğu günlerde ya da saatlerde güneş enerjisinden yararlanabileceğiz" dedi
Tan Sipahi şunları kaydetti:
"Lisanslarımızda yer alan kurulu ve gücü aşmayacak şekilde tesisimizi hibrit yani birleşik tesis fonksiyonu kazandıracağız. Bunun sonucu birden fazla yenilenebilir enerjiyi aynı anda tesislerimizde kontrol edeceğiz."

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