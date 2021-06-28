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  4. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evleniyor! Düğünden ilk görüntüler

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evleniyor! Düğünden ilk görüntüler

28.06.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez kendi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evleniyor. İkilinin nikahından ilk görüntüler geldi.

'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu. Çift, bugün nikah masasına oturuyor.

Aşklarıyla ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, nikah öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

Taner Ölmez, “Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Pandemiden dolayı az kişiyle düğünümüzü yapıyoruz” dedi.

Ece Çeşmioğlu ise “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve beklediğimiz bir gündü. Her şey çok güzel gidiyor, inşallah hep böyle devam eder” diyerek mutluluğunu belirtti.

Ünlü çiftin nikahını Ekrem İmamoğlu kıyacak.

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Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez
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