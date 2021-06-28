Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evleniyor! Düğünden ilk görüntüler

'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu. Çift, bugün nikah masasına oturuyor.

Aşklarıyla ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, nikah öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

Taner Ölmez, “Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Pandemiden dolayı az kişiyle düğünümüzü yapıyoruz” dedi.

Ece Çeşmioğlu ise “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve beklediğimiz bir gündü. Her şey çok güzel gidiyor, inşallah hep böyle devam eder” diyerek mutluluğunu belirtti.

Ünlü çiftin nikahını Ekrem İmamoğlu kıyacak.

