MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Taner Ölmez ve Gökhan Özoğuz 'Suyun Peşinde'de

Taner Ölmez ve Gökhan Özoğuz 'Suyun Peşinde'de

DİZİ HABERLERİ  | 22.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

National Geographic, suyun öneminin daha da arttığı bugünlerde, tüm dünyayı etkisi altına alacağı öngörülen su kıtlığı sorununa ışık tutan “25 Litre: Suyun Peşinde” yapımını ekrana getiriyor.

Taner Ölmez ve Gökhan Özoğuz 'Suyun Peşinde'de

National Geographic, suyun öneminin daha da arttığı bugünlerde, tüm dünyayı etkisi altına alacağı öngörülen su kıtlığı sorununa ışık tutan “25 Litre: Suyun Peşinde” ile su kaynaklarımızı koruma, bireysel su tüketimi ve küresel su krizi gibi konuları yeniden değerlendiriyor. Ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz’a bu kez ünlü oyuncu Taner Ölmez’in de eşlik ettiği yapım, 7 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.

National Geographic tüm dünyayı etkisi altına alacağı öngörülen su krizine, geçtiğimiz yıl yayınlanan ve çok konuşulan “25 Litre” belgeselinin devamı niteliğindeki “25 Litre: Suyun Peşinde” ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Yeni içerikte, suyun öneminin daha fazla anlaşıldığı bugünlerde Dünya’daki ve Türkiye’deki su kaynaklarının korunmasının önemi, bireysel su tüketiminin su kaynakları üzerindeki etkisi ve küresel boyutta su krizinin hangi noktada olduğu gibi başlıklarla konu yeniden ele alınıyor. Bilim insanlarının görüşleriyle zenginleşen yapımda, 25 Litre belgeselinin anlatıcılığını üstlenen ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz’a bu kez ünlü oyuncu Taner Ölmez de eşlik ediyor.

“25 Litre: Suyun Peşinde”, 7 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de National Geographic ekranlarındaizleyicilerle buluşuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!
Niğde'ye geldi olay oldu! Vali'den açıklamaNiğde'ye geldi olay oldu! Vali'den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'doğalgaz' paylaşımı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'doğalgaz' paylaşımı
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sen Çal Kapımı için flaş karar!
Sen Çal Kapımı için flaş karar!
Bay Yanlış'ın çekildiği ev hangi ünlü şarkıcının! İşte kirası
Bay Yanlış'ın çekildiği ev hangi ünlü şarkıcının! İşte kirası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!
Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!
Temizlik Benim İşim'in dönüş tarihi belli oldu
Temizlik Benim İşim'in dönüş tarihi belli oldu
Zahide Yetiş’le Gelin Görün ne zaman başlıyor?
Zahide Yetiş’le Gelin Görün ne zaman başlıyor?
Özcan Deniz'in Seni Çok Bekledim dizisindeki partneri İrem Helvacıoğlu oldu
Güzel oyuncuyla partner oldu!
Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisine koronavirüs darbesi
Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisine koronavirüs darbesi
Babil dizisinden bomba transfer! Ozan Güven'in yerine Onur Saylak geldi
Babil dizisinden bomba transfer! Ozan Güven'in yerine Onur Saylak geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.