Taner Ölmez ve Gökhan Özoğuz 'Suyun Peşinde'de

National Geographic, suyun öneminin daha da arttığı bugünlerde, tüm dünyayı etkisi altına alacağı öngörülen su kıtlığı sorununa ışık tutan “25 Litre: Suyun Peşinde” ile su kaynaklarımızı koruma, bireysel su tüketimi ve küresel su krizi gibi konuları yeniden değerlendiriyor. Ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz’a bu kez ünlü oyuncu Taner Ölmez’in de eşlik ettiği yapım, 7 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.

National Geographic tüm dünyayı etkisi altına alacağı öngörülen su krizine, geçtiğimiz yıl yayınlanan ve çok konuşulan “25 Litre” belgeselinin devamı niteliğindeki “25 Litre: Suyun Peşinde” ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Yeni içerikte, suyun öneminin daha fazla anlaşıldığı bugünlerde Dünya’daki ve Türkiye’deki su kaynaklarının korunmasının önemi, bireysel su tüketiminin su kaynakları üzerindeki etkisi ve küresel boyutta su krizinin hangi noktada olduğu gibi başlıklarla konu yeniden ele alınıyor. Bilim insanlarının görüşleriyle zenginleşen yapımda, 25 Litre belgeselinin anlatıcılığını üstlenen ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz’a bu kez ünlü oyuncu Taner Ölmez de eşlik ediyor.

“25 Litre: Suyun Peşinde”, 7 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de National Geographic ekranlarındaizleyicilerle buluşuyor.

