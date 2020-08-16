Tanga bikiniden vazgeçmeyen Wanda Nara, takipçisine ilginç bir yanıt verdi

PSG forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Milano'da bulunan ve Inter ile Milan'ın maçlarını oynadığı San Siro manzaralı evlerinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.Tanga bikini giyen ve havuz kenarında tamamen uzanmış bir şekilde poz veren Wanda Nara'nın fotoğrafına yüz binlerce beğeni geldi.

Bir takipçisinin, "Eğer bir gün San Siro yıkılıp yerine bir süper market yapılırsa ne olacak?" şeklindeki soruya Wanda Nara ilginç bir yanıt verdi. Nara, "Benim için sorun yok ama fotoğraflar yine de güzel olacak" şeklinde cevap verdi.Daha önce Inter forması giyen Mauro Icardi, Milano ekibinde forma giyerken bu evi almış ve İtalyan basınında uzun süre gündemde kalmıştı.