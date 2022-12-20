MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu

Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu

20.12.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

53 gün evli kaldığı Mert Aydın ile boşanmasıyla adından söz ettiren Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde gittiği alışveriş merkezinde tanımadığı bir adamın masasına oturduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından eleştirilere cevap veren Boluğur, "Oradaki genç yer bulamadığı için masaya oturdu" dedi. Ünlü isim, kendisini eleştirenlere de "Dedikoduya ayıracakları zamanı farklı kültür ve yerleri görmek için ayırabilirler" diyerek tepki gösterdi.

Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu

Yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini noktalayan Boluğur'un bir alışveriş merkezinde tanımadığı bir kişinin masasına oturarak sohbet etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü isim sessizliğini bozdu.

"GENÇ YER BULAMADIĞI İÇİN MASAMA OTURDU"

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Merhaba arkadaşlar beni konuşmayı sevenler var biliyorum. Ben de buradan onları çok sevdiğimi öncelikle belirtmek isterim. Koskoca ülkenin gündemi ben olmuşum. Bir fotoğraf ve ardından başkasının masasına oturduğum iddiası... Oradaki genç yer bulamadığını ve masama oturmak istediğini söyleyince ben de izin verdim. Hangi devirde yaşıyoruz kaldı ki ortak alan. Kulağımda zaten kulaklık var ve 'Merhaba, nasılsınız ve iyi misiniz?'den başka bir şey konuşulmadı" dedi.

tanimadigi-adamin-masasina-oturdugu-iddia-edilen-15505551_9161_m

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncu, kendisini eleştirenlere de tepki göstererek sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca bu dedikoduları yapan arkadaşlar, dedikoduya ayıracakları zamanı farklı kültürleri, farklı yerleri görmeye harcarlarsa dünyanın çeşitli yerlerinde AVM'lerin ortak alanlarında insanların birbirleriyle medenice sosyalleşip oturabildiğini görebilirler. Bu arada ben de yer bulamasaydım başkasından izin ister masasına oturabilirdim. Sadece arada Merve Boluğur olduğumu unutuyorum. Sizi de aydınlattıysam, artık bu tip yalan haberler görmek istemiyorum. Sevgiler."

tanimadigi-adamin-masasina-oturdugu-iddia-edilen-15505551_7554_m

tanimadigi-adamin-masasina-oturdugu-iddia-edilen-15505551_3581_m


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic’teki meşhur tartışmalı sahneye açıklık getirdiTitanic’teki meşhur tartışmalı sahneye açıklık getirdi
Messi'nin koluna yapıştı! Messi pas vermeyince sosyal medyanın diline düştüMessi'nin koluna yapıştı! Messi pas vermeyince sosyal medyanın diline düştü
Vahşi Güzel'i şimdi görün! Son haline yorum yağdıVahşi Güzel'i şimdi görün! Son haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Yunanistan'ın tacizi karşılıksız kalmadı! Skandal hamleye Türkiye böyle karşılık verdi

Yunanistan'ın tacizi karşılıksız kalmadı! Skandal hamleye Türkiye böyle karşılık verdi

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.