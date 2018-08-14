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Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

İnsan vücudunun ana bileşenlerinden olan su vücudumuzun yaklaşık olarak yüzde 75'ini oluşturmakta. Suyu düzenli ve yeterli tükettiğimizde metabolizma hızlandırma ve kan basıncını dengeleme etkisi var. Bu doğal kaynaktan sağlığımız için bulunmaz bir velinimet. Şimdi de son zamanların popüler diyet listesine giren su diyeti var. Bu diyet doğru uygulandığında bir haftada 7 kilo verdirme etkisi var. Detaylarına hep birlikte bakalım...

Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Bu diyete başlamadan önce doktorunuzdan onay almanızı öneriyoruz. Sağlık açısından herhangi bir tehdidi yok ise gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu diyetin sadece 7 gün sürdüğünü unutmamalısınız.

Birinci gün:

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Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu
Ara öğün: Bir bardak papaya suyu
Öğle: Bir kase karpuz
Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su
Akşam yemeği: Bir bardak su
Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su

İkinci gün:

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Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 bardak su
Ara öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su
Öğle: Çoban salatası ve bir bardak su
Ara öğün: 2 adet doamates ve bir bardak su
Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu
Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

Üçüncü gün:

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Kahvaltı: Bir adet elma ve 2 bardak su
Ara öğün: 1 su bardağı papaya meyvesi ve bir bardak su
Öğle: Çoban salata ve bir bardak su
Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu
Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

Dördüncü gün:

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Kahvaltı: Bir bardak yağsız süt ve 2 bardak su
Ara öğün: Bir adet muz ve 2 bardak su
Öğle: Bir bardak süt ve 2 su bardağı su
Ara öğün: Bir adet muz ver 2 su bardağı su
Akşam yemeği: Bir adet muz
Son ara öğün: Bir su bardağı su ve bir adet muz

Beşinci gün:

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Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara öğün: 2 adet domates ve 2 su bardağı su
Öğle yemeği: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara öğün: 2 adet domates
Akşam yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç

Altıncı gün:

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Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su
Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su
Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su
Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su

Yedinci gün:

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Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su
Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su
Ara öğün: 2 adet salatalık
Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su
Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su

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Anahtar Kelimeler:
su diyeti zayıflama diyet hızlı kilo verme

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