Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Bu diyete başlamadan önce doktorunuzdan onay almanızı öneriyoruz. Sağlık açısından herhangi bir tehdidi yok ise gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu diyetin sadece 7 gün sürdüğünü unutmamalısınız.
Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu
Ara öğün: Bir bardak papaya suyu
Öğle: Bir kase karpuz
Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su
Akşam yemeği: Bir bardak su
Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su
Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 bardak su
Ara öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su
Öğle: Çoban salatası ve bir bardak su
Ara öğün: 2 adet doamates ve bir bardak su
Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu
Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su
Kahvaltı: Bir adet elma ve 2 bardak su
Ara öğün: 1 su bardağı papaya meyvesi ve bir bardak su
Öğle: Çoban salata ve bir bardak su
Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu
Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su
Kahvaltı: Bir bardak yağsız süt ve 2 bardak su
Ara öğün: Bir adet muz ve 2 bardak su
Öğle: Bir bardak süt ve 2 su bardağı su
Ara öğün: Bir adet muz ver 2 su bardağı su
Akşam yemeği: Bir adet muz
Son ara öğün: Bir su bardağı su ve bir adet muz
Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara öğün: 2 adet domates ve 2 su bardağı su
Öğle yemeği: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara öğün: 2 adet domates
Akşam yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç
Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su
Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su
Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su
Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su
Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su
Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su
Ara öğün: 2 adet salatalık
Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su
Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su
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