Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Bu diyete başlamadan önce doktorunuzdan onay almanızı öneriyoruz. Sağlık açısından herhangi bir tehdidi yok ise gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu diyetin sadece 7 gün sürdüğünü unutmamalısınız.

Birinci gün:



Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

Ara öğün: Bir bardak papaya suyu

Öğle: Bir kase karpuz

Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su

Akşam yemeği: Bir bardak su

Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su

İkinci gün:



Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 bardak su

Ara öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su

Öğle: Çoban salatası ve bir bardak su

Ara öğün: 2 adet doamates ve bir bardak su

Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu

Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

Üçüncü gün:

Kahvaltı: Bir adet elma ve 2 bardak su

Ara öğün: 1 su bardağı papaya meyvesi ve bir bardak su

Öğle: Çoban salata ve bir bardak su

Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu

Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

Dördüncü gün:

Kahvaltı: Bir bardak yağsız süt ve 2 bardak su

Ara öğün: Bir adet muz ve 2 bardak su

Öğle: Bir bardak süt ve 2 su bardağı su

Ara öğün: Bir adet muz ver 2 su bardağı su

Akşam yemeği: Bir adet muz

Son ara öğün: Bir su bardağı su ve bir adet muz