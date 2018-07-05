Tanju Çolak Adana Demirspor'un Sportif Direktörü oldu!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un sportif direktörü Tanju Çolak oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirilmiştir." ifadesi kullandı.

Mavi-lacivertlilerin dün düzenlenen olağanüstü genel kurulunda, başkanlığa Murat Sancak seçilmişti.





