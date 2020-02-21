Tanju Çolak: Ersun Yanal için şu an tehlike var

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formalarını giyen Tanju Çolak, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiden önce özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE TANJU ÇOLAK'IN AÇIKLAMALARI:

GALATASARAY İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray'ın puan farkıyla Kadıköy'e çıkması büyük bir avantaj. Galatasaray, Emre Akbaba'nın geri dönmesiyle beraber müthiş bir ivme kazandı. İkinci yarıda yapılan transferler de takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladı ve oyun olarak, baskı olarak çok daha etkili bir takım ortaya çıktı.

FENERBAHÇE KOLAY KOLAY KAYBETMEZ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kolay kolay kaybedeceğini zannetmiyorum. Bu derbilerde sonuç vermek çok zor! Favori olan genelde kaybediyor, iyi oyun pek de skora yansımıyor. Son dönemde de çok fazla beraberlik çıktı, bu maçın da az gollü geçebileceğini düşünüyorum.

ERSUN YANAL DAR AĞACINDA

Fatih hocanın kariyeri, başarıları ortada, tecrübesi ortada; Ersun Yanal'a göre tabii ki bu derbilerin havasını çok daha iyi bilen bir Fatih Terim var. Fatih Terim ile Ersun Yanal'ı aynı şekilde değerlendirmek mümkün değil. Ersun Yanal için şu anda tehlike var, alınan bir kötü sonuçta her şey olabilir! Ersun Yanal şu anda dar ağacında ve beraberlik dahi Ersun Yanal'ın ipinin çekilmesine yol açabilir.