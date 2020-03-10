SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Tanju Çolak'tan Yılmaz Vural'a 500 bin TL'lik dava

Tanju Çolak'tan Yılmaz Vural'a 500 bin TL'lik dava

FUTBOL HABERLERİ  | 10.03.2020 08:31 | Son Güncelleme

Adana Demirspor'da 2 yıl önce sportif direktör olarak görev yapan Tanju Çolak, teknik direktör Yılmaz Vural hakkında suç duyurusunda bulunarak, kendisi için söylediği "O. çocuğu, hırsız" şeklinde sinkaflı küfürler ettiği video nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Tanju Çolak'tan Yılmaz Vural'a 500 bin TL'lik dava

Tanju Çolak'ın Yılmaz Vural'ın kendisi hakkındaki "Pote'nin her ay aldığı 40 bin Euro’dan 5 bin Euro’yu alıyormuş. O. çocuğu, hırsız" sözleri nedeniyle piyasada iş bulamadığını ve bundan dolayı tazminat davası açtığı öne sürüldü.

"TANJU ÇOLAK ÇOK SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIM, KAYBETMEK İSTEMEM"

Konu ile ilgili konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise "Çok özel bir konu, bunu konuşmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Tanju Çolak çok sevdiğim bir arkadaşım. Tanju Çolak'ı kaybetmek istemem. Tanju haklıdır da görüntüye göre davranmasında. Bizim ona karşı saygısızlığımız olmaz. Özür de diledim. Kendisi bir karar almış ve bu kararından da vazgeçmedi. Mahkemelik bir durum olursa da adaletin kestiği parmak acımaz derler. Bana göre konunun kapanması gerekiyordu kapanmadı...

"ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ"

Yapılacak bir şey yok. Ülkemizde böyle kumpaslara gelmiş o kadar çok vaka var ki... Benim tek üzüldüğüm konu Tanju ile aramızda bu polemiğin yaratılması oldu. Benim söylemlerimden dolayı Tanju piyasada iş bulamıyor diye bir şey varsa bu duyumdur, bu durum dedikodudan öte bir şey değildir. Adaletin kestiği parmak acımaz!" diye konuştu.

(Ajansspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılmaz vural tanju colak adana demirspor küfür

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan flaş koronavirüs hamlesi! Tüm ülke genelinde...

İtalya'dan flaş koronavirüs hamlesi! Tüm ülke genelinde...

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

Erol Bulut'un menajerinden flaş F.Bahçe açıklaması

Erol Bulut'un menajerinden flaş F.Bahçe açıklaması

Burak Yılmaz'dan şampiyonluk açıklaması

Burak Yılmaz'dan şampiyonluk açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ünlü futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

Ünlü futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanju Çolak'tan Yılmaz Vural'a 500 bin TL'lik dava

Yılmaz Vural'a büyük şok

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

FIFA, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ni erteledi

FIFA açıkladı! 2022 Dünya Kupası...

Mısırlı Ezzedine Bahader, 75 yaşında sahaya çıkıp gol attı

İnanılmaz! 75 yaşında sahaya çıkıp gol attı

Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Koronavirüs, Romanya'yı da vurdu

Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı

Ronaldinho’nun hapisteki ilk görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.