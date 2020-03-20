YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar

Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar

ÇORUM HABERLERİ  | 20.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi Corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezini yıkıyor.Sabah saatlerinde Sungurlu Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı.Sungurlu’da Korona virüsü önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanıyor.Türkiye’de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı.

Sungurlu Belediyesi Corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezini yıkıyor.
Sabah saatlerinde Sungurlu Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı.
Sungurlu’da Korona virüsü önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanıyor.
Türkiye’de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Sungurlu’da ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yaklaşık 3 ay önce Çin’in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ile ilgili Türkiye buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi. Camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Bizde 3 gündür vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlar da dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Sungurlu Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar“ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı

İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Bitlislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bitlislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Çorum Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:53
İkindi
16:17
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Çorum Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Şifa Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sungurlu’da kamyoncuların yeni başkanı Kocabaş oldu

Sungurlu’da kamyoncuların yeni başkanı Kocabaş oldu

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi’’ kuruyor

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi’’ kuruyor

Dünyada Eşi Bulunmayan Hitit Kılıcına Paha Biçilemiyor

Dünyada Eşi Bulunmayan Hitit Kılıcına Paha Biçilemiyor

Kargı’da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Kargı’da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.