YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Tanoğlu’ndan 13 Mart 1992 Erzincan depremi yıldönümü mesajı

Tanoğlu’ndan 13 Mart 1992 Erzincan depremi yıldönümü mesajı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 1992 Erzincan depreminin 28.

Tanoğlu’ndan 13 Mart 1992 Erzincan depremi yıldönümü mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 1992 Erzincan depreminin 28. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Tanoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:
“13 Mart 1992 Erzincan depreminin üzerinden 28 yıl geçti. Bu süre zarfında Erzincan küllerinden yeniden doğmasını bildi. Erzincan halkı yaşamış olduğu bu büyük acıya rağmen metanetini korudu, acısını yüreğine gömdü ve Erzincan’ı terk etmeyerek ayakta kalmasını bildi.
13 Mart 1992 Depreminin 28. Yıl Dönümünde güzel Erzincan’ımız, yapılaşması, sanayisi, turizmi, ulaşımı ve yaşanılır bir kent olma konusunda gerçekleştirdiği seferberlikle deprem felaketinin izlerini silmeyi başarmıştır.
13 Mart 1992 depremi, milletimizin yaşadığı en büyük acılardan biri olmuştur. Aradan 28 yıl geçmesine rağmen ve acılarımız hala taze, aramızdan ayrılanların hiçbir zaman unutulmadığını bir kez daha ifade etmek isterim.
Erzincan’da ve ülkemizin hiçbir köşesinde bu tür acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle, depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, tüm Erzincanlılara başsağlığı, sabır dileklerimle saygılar sunuyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı

Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı

Erzincan Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:08
Sabah
06:31
Öğle
12:37
İkindi
15:55
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Erzincan Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Derya Eczanesı Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması düzenlenecek

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması düzenlenecek

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

Erzincan’da Obezite Merkezi hizmete girdi

Erzincan’da Obezite Merkezi hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.