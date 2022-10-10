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Tansu Dayan Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi

10.10.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Müge Anlı taklitleriyle sosyal medyada fenomen olan Tansu Dayan, oyuncu Ezgi Mola'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde giydiği elbisesini yaptığı paylaşımla ti'ye aldı. Gündem olan paylaşımın ardından, başarılı oyuncu Ezgi Mola, Tansu Dayan'a cevap vermeyi ihmal etmedi.

Tansu Dayan Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Ezgi Mola da boy gösterdi. Festivalde, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürileri arasında bulunan Mola, "Biz şahane 12 tane film izledik. Bugün son değerlendirmelerimizi yaptık. Birlikte 12 şahane yönetmenin 12 kısa filmini izledik. İçimiz umut doldu. Çünkü başka kısa filmlerini ve uzun metrajlı filmlerini izlemek için sabırsızlanıyoruz. Umarım seyircilerimiz de izleyince bizlerle aynı fikirde olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

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Ezgi Mola'nın kıyafeti, sosyal medyaya damga vurdu. Ezgi Mola festivalden karelerini 6.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından siyah kalp emojisiyle yayınladı. Mola'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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BÖYLE Tİ'YE ALDI!

Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, Ezgi Mola'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde giydiği kıyafeti ti'ye aldı. Siyah elektrik bandıyla ile Ezgi Mola'nın elbisesinin benzerini yapan Tansu Dayan, ünlü oyuncuyla kendi karesini yan yana koyup Instagram hesabından paylaştı.

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"ÇIKARIRKEN YARDIMCI OLURUM"

Dayan'ın ''Burda iyi SOS oynanır'' notuya yayınladığı kareye Ezgi Mola ise sessiz kalmadı. Genç fenomenin bu paylaşımına Mola, ''Tansu’cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa'' yorumunda bulundu.

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Ezgi Mola Tansu Dayan sosyal medya ünlü oyuncu ele film festivali
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