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Tanzimat Dönemi'nde nasıl yazılır? Tanzimat Dönemi'nde ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yazım ve telaffuz kuralları vardır. Bu kurallara uyulmaması halinde yazarken ya da telaffuz edilirken hata yapılır. Özellikle birden fazla anlama karşılık gelen kelimelerin hangi anlamı ile kullanıldığı tespit edilmeden nasıl yazılacağı belirlenemez. Tanzimat kelimesi de aynı zamanda bir dönem ismi olarak kullanıldığı için ek aldığı zaman da farklı şekilde yazılması gerekir.

Farklı dillerden birçok kelime zaman içinde aldıkları eklerle, halk arasındaki söyleniş biçimleri ile dönüşüp değişmiş ve zamanla Türkçeleşerek dilimize girmiştir. Tanzimat kelimesi de Arapça kökenli olan ve zaman içinde Türkçeleşen kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin yazılışında ve telaffuzunda bazı kurallar uygulanmalıdır. Aksi takdirde hataya düşülür. Bir kelimenin birden fazla anlamı ile kullanılabiliyor olması da yazımında hata yapılmasının başka bir sebebidir. Kelimenin hangi anlamında kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin tamamına bakılmalıdır.

Tanzimat Dönemi nasıl yazılır? Tanzimat Dönemi nasıl yazılır?

Tanzimat Dönemi'nde nasıl yazılır?

Tarihte önemli bir süreci ifade eden kelimelerden biri de tanzimat kelimesidir. Bu kelime dönemi ile birlikte kullanılır. Sultan Abdülmecit’in hüküm sürdüğü zamanda 1839 yılında "Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu" ismi ile bilinen bir ferman yayınlanmıştır. Bu ferman ile ilan edilen tasarı, yönetimi iyileştirme amacı ile oluşturulmuştur. Gerçekleştirildiği dönem ise Tanzimat Dönemi olarak anılır.

Arap dilinden dilimize gelmiş ve zaman içinde yerleşerek Türkçeleşmiş bir kelime olan tazimat, tarihi alanda kullanılan özel ismi dışında kelime olarak da anlamı olan bir ifadedir. Türk Dil Kurumu, (TDK) bu kelime için idari ve yönetim işlerinin düzeltilmesi amacı ile alınmış olan önlemlerin ve geliştirilen uygulamaların tamamı tanımını yapmıştır.

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Tanzimat Dönemi'nde ayrı mı yazılır?

Tanzimat Dönemi'nde TDK (Türk Dil Kurumu) resmi internet sayfasında da yer alan bir ifadedir. Önemli bir dönemin ismi olan bu ifade büyük harflerle yazılmalıdır. Ayrıca bu ifadenin aldığı eklerle yazılışı da farklıdır. Tanzimat Dönemi'nde doğru yazılışı kesme işareti ile mümkün olur. Bir dönemin içinde olduğunu ifade eden cümlede yer alan de bağlaç olmadığı için bitişik yazılır ancak kesme işareti ile ayrılır.

Naçizane nasıl yazılır? Naçizane nasıl yazılır?

Tanzimat Dönemi'nde bitişik mi yazılır?

Tanzimat Dönemi'nde yazımı kesme işareti olmadan bitişik yazılırsa yanlış olarak kabul edilmiştir. Türkçe yazım kurallarına göre bu ifadenin aldığı ekler kesme ile ayrılmalıdır. Ancak Tanzimat Dönemi ifadesinin ardından gelen de bağlaç ise ayrı yazılır. Bir ek olarak kullanıldığı ve bu dönemin içinde bir durumu ya da olayı ifade edecek şekilde bulunma durumu eki kullanılıyorsa bitişik yazılması doğru olacaktır.

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