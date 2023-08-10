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Tanzimat Dönemi nasıl yazılır? Tanzimat Dönemi büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe’de farklı dillerden gelip zamanla aldıkları eklerle ya da telaffuz biçimleri ile değişikliğe uğrayarak Türkçeleşmiş birçok kelime yer alır. Bu kelimeler, hem yazılışlarında hem de telaffuz edilişlerinde en sık hataya düşülen kelimelerdir. Bir kelimenin yazımında ya da söylenişinde hata yapmamak için bazı kurallar oluşturulmuştur. Kurallara uygun olarak yazıldığı ya da telaffuz edildiği sürece hataya düşülmez.

Bir kelimenin doğru olarak yazılması ya da telaffuz edilmesi için Türkçe yazım kurallarına uyulması gerekir. Kelimelerin yanlış yazılmaları ya da söylenmeleri genel olarak farklı dillerden gelip zamanla dilimize yerleşmiş olmalarıdır. Arapça kökenli olan Tanzimat kelimesi de en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimeyi yazarken yazım hatası yapılmasının bir başka nedeni de kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığının bilinmemesidir. Kelimenin kullanıldığı anlamı tespit edebilmek için yer aldığı cümlenin tamamına bakmak doğru olacaktır.

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Tanzimat Dönemi nasıl yazılır?

Tanzimat, Türk Dil Kurumu (TDK) internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre idari işlerin düzeltilebilmesi için alınan önlemlerin ya da uygulamaların tamamı anlamına gelen bir kelimedir. Ayrıca bu kelimenin kullanıldığı bir de dönem bulunur. Sultan Abdülmecit döneminde 1839 yılında Gülhane Hattıhümayunu ismi ile anılan bir ferman çıkartılmıştır. Bu ferman ile ilan edilen dönem Tanzimat Dönemi’dir. Eğer tanzimat kelimesi tarihteki dönem anlamı ile kullanılıyorsa farklı şekilde yazılır.

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Tanzimat Dönemi küçük mü yazılır?

Tanzimat Dönemi TDK (Türk Dil Kurumu) sayfasında da büyük harfler ile yazılır. TDK’nin sitesinde yer alan açıklamaya göre 1839 yılında yayınlanan bir ferman ile ilan edilen bu dönem Tanzimat Dönemi olarak isimlendirilmiştir. Bir dönem ismi olduğu için de küçük harflerle yazılması yanlış olarak kabul edilmiştir. Özel bir süreci ve bir dönemi ifade ettiği için Tanzimat Dönemi yazımı küçük harflerle olmamalıdır. Bu ifade bir ek alacaksa da kesme işareti ile ayrılmalıdır. Sadece bağlaç kullanılacağı zaman ayrı olarak yazılır ve kesme işareti kullanılmaz.

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Tanzimat Dönemi büyük mü yazılır?

Tanzimat Dönemi doğru yazılışı iki kelimenin de baş harflerinin büyük olarak yazılması şeklinde kabul edilmiştir. Belli bir dönemi ifade ettiği için küçük harflerle yazılması halinde yazım yanlışı yapılmış olur. Türkçede belli bir dönem için kullanılan özel ifadeler yazılırken büyük harf kullanılarak yazılması doğru kabul edilmiştir. Tanzimat Dönemi de bir dönemi ifade ettiği için büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır.

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