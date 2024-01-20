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  4. Taraftar bile inanamadı! Samsunspor dünyaca ünlü yıldız Douglas Costa'yı transfer etti

Taraftar bile inanamadı! Samsunspor dünyaca ünlü yıldız Douglas Costa'yı transfer etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2024 17:19 | Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından LA Galaxy’de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Samsunspor, önemli bir transferi sonuçlandırmak üzere. Karadeniz ekibi, kariyerinde daha önce Bayern Münih ve Juventus gibi önemli takımların formasını giyen Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Douglas Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.

RESMİ İMZAYI ATACAK

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Son olarak LA Galaxy forması giyen ve şu anda serbest statüde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferi imzaya kaldı. Costa, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek kendisini Karadeniz ekibine bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak.

3 KEZ BUNDELIGA ŞAMPİYONU

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Önemli bir kariyere sahip olan Douglas Costa, 31 kez Brezilya Milli Takım formasını da giydi. Tecrübeli futbolcu daha önce 3’er kez Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A şampiyonlukları da yaşadı.

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