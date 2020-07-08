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Taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

FA Cup mücadelesinde, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tribüne çıkarak taraftarı kovalayan Tottenham oyuncusu Eric Dier'e 4 maç ceza verildi.

Taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), tribüne çıkarak taraftar kovalayan Tottenhamlı futbolcu Eric Dier'e 4 maçtan men ve para cezası verdi.

Mart ayında oynadıkları ve Norwich City'ye elendikleri İngiltere Federasyon Kupası 5. tur mücadelesinin ardından, küfür ettiği gerekçesiyle kardeşinin de bulunduğu tribüne çıkarak bir taraftarı kovalamaya başlayan Dier, yapılan inceleme sonrasında 4 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

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Teknik direktör Jose Mourinho, maçtan sonra futbolcusuna sahip çıkarak, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, takımının Bournemouth, Arsenal, Newcastle United ve Leicester City maçlarında forma giyemeyecek. (AA)

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