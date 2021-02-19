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Taraftardan altyapıya ziyaret

19.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor alt yapı futbolcularını idmanda ziyaret ederek destek verdi.Pandemi kurallarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir süredir alt yapı liglerine verilen aranın son bulmasından sonra çalışmalarına yeniden başlayan Yeni Malatyaspor alt yapısına yeni sezon öncesi taraftarlar tarafından moral verildi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor alt yapı futbolcularını idmanda ziyaret ederek destek verdi.
Pandemi kurallarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir süredir alt yapı liglerine verilen aranın son bulmasından sonra çalışmalarına yeniden başlayan Yeni Malatyaspor alt yapısına yeni sezon öncesi taraftarlar tarafından moral verildi. Malatyaspor Taraftarlar Derneği başkanı Ender Kaya ve taraftarların gerçekleştirdiği ziyarete Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi ve Mehmet Maden ev sahipliği yaptı. Bir futbol takımın temel taşı alt yapıdır diye sözlerine başlayan Başkan Kaya, “Uzun bir aradan sonra çalışmalarına başlayan alt yapı antrenör ve futbolcularımıza yeni sezon önce başarılar diliyorum. Sakatlıktan uzak başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Siz futbolcular bizlerin geleceğisiniz, biz taraftar olarak her zaman her koşulda sizlerin destekçisi olacağız. Yeter ki sizler çok çalışıp kendinize yakışanı yapın. Hocalarımıza da Malatya futboluna yeni Abdulsametler, Burak Efeler yetiştireceklerine inanıyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından futbolculara taraftarlar tarafından tatlı ikram edildi.

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