Taraftarı mest etmeye geliyor! Fenerbahçe'ye gol makinesi: Teklifi kabul etti

Fenerbahçe, yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurma hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken dikkat çeken bir isim için girişimlere başladı.

GUIRASSY İÇİN RESMİ ADIM

Sarı-lacivertli ekip, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Serhou Guirassy’yi transfer listesine aldı. Yönetimin, tecrübeli golcüyü kadroya katmak adına temaslara başladığı aktarıldı.

O DA SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki Gineli forvetle yapılan görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtildi. Guirassy’nin de Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sürecin ilerlemesine engel bir durum bulunmadığı ifade edildi.

YÖNETİME RAPOR SUNULACAK

Transferle ilgili detaylı bir dosyanın kulüpte göreve gelecek yeni yönetime sunulacağı öğrenildi. Nihai kararın yapılacak değerlendirmelerin ardından verileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 44 karşılaşmada görev alan Guirassy, 20 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olan deneyimli oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.