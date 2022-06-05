Taraftarı sevinçten çıldırtan transfer! ''Şampiyon biziz, ikinci kim?'' Dünyaca ünlü yıldız geliyor...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray gözünü resmen kararttı! Taraftarları sevinçten çıldırtacak hamle her an gelebilir. Yaşanılan kötü sezonun ardından takımı güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

ATLETICO MADRID BİLE ONU İSTİYOR

Galatasaray için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son iddia ise Şili'den geldi. Şili basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılılar, Inter'den ayrılamaya hazırlanan Alexis Sanchez'i transfer etmek istiyor.

Haberde; "Sanchez'e Sevilla, Atletico Madrid ve River Plate'in ardından Galatasaray da talip oldu ve harika çocuğa teklif yaptı. Ancak Galatasaray'ın tek hedefi Sanchez değil, Witsel, Bernardeshi, Isco ve Tolisso da Cim-Bom'un listesinde" denildi.

TARAFTARLAR ADETA ÇILDIRDI

Sosyal medyada Alexis Sanchez isminin ortaya çıkmasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı formaya gönül vermiş isimler, "Alexis gelirse şampiyon biziz, ikinci kim olur onu bilemiyoruz" yorumlarında bulundu.



