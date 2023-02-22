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Taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu! Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk paylaşımı

22.02.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e Konyaspor mücadelesi ile dönecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu! Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk paylaşımı

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup ettiği haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, tecrübeli teknik adam Jorge Jesus mücadele öncesi bir paylaşımda bulundu.

JESUS GÜNDEM OLDU!

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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe karşılaşmadan mutlak 3 puan çıkarmak isterken, Jesus'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

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Portekizli teknik adam deprem felaketi nedeniyle liglere verilen aranın ardından çıkacakları ilk maç öncesi antrenmandan bir kare paylaşarak, bu paylaşıma "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" notunu düştü.

Portekizli çalıştırıcının yaptığı bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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