YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Taraftarlardan "Çocuklar üşümesin" kampanyasına destek

Taraftarlardan "Çocuklar üşümesin" kampanyasına destek

MALATYA HABERLERİ  | 24.12.2020 16:47 | Son Güncelleme

Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneği, Malatya’nın Taştepe Mahallesinde bulunan Suriyeli ailelerin çocuklarına giyecek yardımında bulundu.Sadece tribünde değil günlük hayatta da çeşitli organizasyonlar yapan Derebeyleri Taraftarlar Derneği, ‘çocuklar üşümesin’ sloganıyla Suriyeli çocuklara mont yardımında bulundu.Dernek Başkanı Ender Kaya, Malatyaspor taraftarı olarak ‘Çocuklar üşümesin’ sloganıyla bir kampanya başlattıklarını kaydederek, “Derebeyleri olarak çocuklarımıza mont ve elbise dağıtımı yaptık.

Taraftarlardan "Çocuklar üşümesin" kampanyasına destek

Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneği, Malatya’nın Taştepe Mahallesinde bulunan Suriyeli ailelerin çocuklarına giyecek yardımında bulundu.
Sadece tribünde değil günlük hayatta da çeşitli organizasyonlar yapan Derebeyleri Taraftarlar Derneği, ‘çocuklar üşümesin’ sloganıyla Suriyeli çocuklara mont yardımında bulundu.
Dernek Başkanı Ender Kaya, Malatyaspor taraftarı olarak ‘Çocuklar üşümesin’ sloganıyla bir kampanya başlattıklarını kaydederek, “Derebeyleri olarak çocuklarımıza mont ve elbise dağıtımı yaptık. Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere İnönü Üniversitesi Spor Bölümü hocamız Özgür Karataş ve tribün liderimiz Serdar Kaplan, Üniversite Temsilcimiz Yusuf Boran ve Lise Temsilcimiz Yakup Kop ile beraber dağıtım gerçekleştirdik. Sadece tribün taraftarı değiliz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de var olduğumuz gösteriyoruz. Umarım bu tür insana dokunan davranışlar örnek olur ve çocuklarımız üşümez” diye konuştu.

Taraftarlardan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:31
İkindi
14:58
Akşam
17:18
Yatsı
18:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

İpek Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.