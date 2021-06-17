Taraftarları heyecanlandıran liste! Bu futbolcular bonservis bedeli ödenmeden Süper Lig'e transfer olabilir

Futbolda alınan şampiyonluklar, galibiyetler ve başarıların en büyük nedenlerinden biri de yapılan transferler. Biten sezonun ardından herkes nefeslerini tutmuş yeni transfer haberleri bekliyor. İşte bu transfer döneminin bonservissiz isimleri:
7 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Çin’in Jiangsu FC takımı ile 1 Ocak 2021 yılında yollarını ayırdı. On numara pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki futbolcu şu anda kulüpsüz.
Santrafor mevkiinde oynayan futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro. 1 Ocak 2021 tarihinde Atletico Madrid’den ayrılan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.
Galatasaray’dan tanıdığımız futbolcu, ile 11 Mart 2021 tarihinde kulüpten ayrılmıştı. 31 yaşındaki Belhanda, on numara mevkiinde oynuyor ve değeri 4 milyon Euro.
1 Temmuz 2021 tarihinde Al-Duhail SC takımıyla sözleşmesi bitecek olan futbolcu 34 yaşında. 3 milyon Euro değerindeki futbolcu stoper olarak oynuyor.
26 yaşındaki Japon futbolcunun sözleşmesi 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erdi. 2.5 milyon Euro değerindeki futbolcu en son Partizan takımında forma giydi ve sol kanatta oynuyor.
31 yaşındaki başarılı santrafor 2 Mart 2020 yılında Trabzonspor’dan ayrılıp serbest kaldı. Piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
33 yaşında, ön libero mevkiinde oynayan futbolcu Boavista FC kulübüyle 21 Mayıs 2021 tarihinde sözleşmesi biten oyunculardan. Jucilei'nin piyasa değeri 1.5 milyon Euro.
Değeri 1.5 milyon Euro olan futbolcu, sol kanatta oynuyor. 28 yaşındaki futbolcu 1 Şubat 2021 yılında Al-Fateh kulübüyle yollarını ayırmış durumda.
26 yaşında stoper mevkiinde forma giyen futbolcunun piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Jozo, en son oynadığı Celtic takımından 1 Temmuz 2020 tarihinde ayrıldı.
Denizlispor da forma giyen futbolcunun sözleşmesi 24 Mayıs 2021 yılında sona erdi. Piyasa değeri 1.4 milyon Euro olan futbolcu on numara mevkiinde oynuyor ve 25 yaşında.
Stoper mevkiinde forma giyen tecrübeli futbolcunun değeri 1.30 milyon Euro. 33 yaşındaki futbolcunun Cruzeiro ile sözleşmesi 20 Mayıs 2021 tarihinde sona ermiş durumda.