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Taraftarları heyecanlandıran liste! Bu futbolcular bonservis bedeli ödenmeden Süper Lig'e transfer olabilir

17.06.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol sezonu sona erince hem takımların, hem futbolcuların hem de taraftarların gözü transferlere çevriliyor. Bugün sizler için 2020/2021 sezonu sonrası sözleşmesi bitmiş bonservisi elinde olan futbolcuların listesini hazırladık. Listede birbirinden önemli futbolcular yer alıyor. Şu an bonservis bedeli olmadan, ücretsiz alınabilecek futbolcular listemizi incelemeye hazır mısınız?

Taraftarları heyecanlandıran liste! Bu futbolcular bonservis bedeli ödenmeden Süper Lig'e transfer olabilir

Futbolda alınan şampiyonluklar, galibiyetler ve başarıların en büyük nedenlerinden biri de yapılan transferler. Biten sezonun ardından herkes nefeslerini tutmuş yeni transfer haberleri bekliyor. İşte bu transfer döneminin bonservissiz isimleri:

ALEX TEIXEIRA

7 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Çin’in Jiangsu FC takımı ile 1 Ocak 2021 yılında yollarını ayırdı. On numara pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki futbolcu şu anda kulüpsüz.

DIEGO COSTA

Santrafor mevkiinde oynayan futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro. 1 Ocak 2021 tarihinde Atletico Madrid’den ayrılan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.

YOUNES BELHANDA

Galatasaray’dan tanıdığımız futbolcu, ile 11 Mart 2021 tarihinde kulüpten ayrılmıştı. 31 yaşındaki Belhanda, on numara mevkiinde oynuyor ve değeri 4 milyon Euro.

MEDHI BENATIA

1 Temmuz 2021 tarihinde Al-Duhail SC takımıyla sözleşmesi bitecek olan futbolcu 34 yaşında. 3 milyon Euro değerindeki futbolcu stoper olarak oynuyor.

TAKUMA ASANO

26 yaşındaki Japon futbolcunun sözleşmesi 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erdi. 2.5 milyon Euro değerindeki futbolcu en son Partizan takımında forma giydi ve sol kanatta oynuyor.

DANIEL STURRIDGE

31 yaşındaki başarılı santrafor 2 Mart 2020 yılında Trabzonspor’dan ayrılıp serbest kaldı. Piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

JUCILEI

33 yaşında, ön libero mevkiinde oynayan futbolcu Boavista FC kulübüyle 21 Mayıs 2021 tarihinde sözleşmesi biten oyunculardan. Jucilei'nin piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

GUSTAV WIKHEIM

Değeri 1.5 milyon Euro olan futbolcu, sol kanatta oynuyor. 28 yaşındaki futbolcu 1 Şubat 2021 yılında Al-Fateh kulübüyle yollarını ayırmış durumda.

JOZO SIMUNOVIC

26 yaşında stoper mevkiinde forma giyen futbolcunun piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Jozo, en son oynadığı Celtic takımından 1 Temmuz 2020 tarihinde ayrıldı.

RECEP NİYAZ

Denizlispor da forma giyen futbolcunun sözleşmesi 24 Mayıs 2021 yılında sona erdi. Piyasa değeri 1.4 milyon Euro olan futbolcu on numara mevkiinde oynuyor ve 25 yaşında.

LEO

Stoper mevkiinde forma giyen tecrübeli futbolcunun değeri 1.30 milyon Euro. 33 yaşındaki futbolcunun Cruzeiro ile sözleşmesi 20 Mayıs 2021 tarihinde sona ermiş durumda.

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