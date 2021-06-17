Taraftarları heyecanlandıran liste! Bu futbolcular bonservis bedeli ödenmeden Süper Lig'e transfer olabilir

Futbolda alınan şampiyonluklar, galibiyetler ve başarıların en büyük nedenlerinden biri de yapılan transferler. Biten sezonun ardından herkes nefeslerini tutmuş yeni transfer haberleri bekliyor. İşte bu transfer döneminin bonservissiz isimleri:

ALEX TEIXEIRA

7 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Çin’in Jiangsu FC takımı ile 1 Ocak 2021 yılında yollarını ayırdı. On numara pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki futbolcu şu anda kulüpsüz.

DIEGO COSTA

Santrafor mevkiinde oynayan futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro. 1 Ocak 2021 tarihinde Atletico Madrid’den ayrılan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.

YOUNES BELHANDA

Galatasaray’dan tanıdığımız futbolcu, ile 11 Mart 2021 tarihinde kulüpten ayrılmıştı. 31 yaşındaki Belhanda, on numara mevkiinde oynuyor ve değeri 4 milyon Euro.

MEDHI BENATIA

1 Temmuz 2021 tarihinde Al-Duhail SC takımıyla sözleşmesi bitecek olan futbolcu 34 yaşında. 3 milyon Euro değerindeki futbolcu stoper olarak oynuyor.

TAKUMA ASANO

26 yaşındaki Japon futbolcunun sözleşmesi 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erdi. 2.5 milyon Euro değerindeki futbolcu en son Partizan takımında forma giydi ve sol kanatta oynuyor.