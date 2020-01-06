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  4. Taraftarların darbettiği Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz'ın kaburgası kırıldı

Taraftarların darbettiği Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz'ın kaburgası kırıldı

GÜNDEM HABERLERİ  | 06.01.2020 03:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz hastanelik oldu. Kaburgası kırılan, kafa travması geçiren Tekdurmaz tedavi altına alındı.

Taraftarların darbettiği Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz'ın kaburgası kırıldı

Amatör küme takımları Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze temsilcisi Hidropaks Tayfunspor, Kartepe Arslanbey Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arslanbey Gençlerbirliği karşılaşmayı 1-0 kazanırken, karşılaşmanın ardından bir grup taraftar sahaya girerek Hidropaks Tayfunspor futbolcularına saldırdı. Kaleci Sefa Tekdurmaz aldığı darbelerle yaralanırken, araya girenler taraftarları sakinleştirdi.

Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Sefa Tekdurmaz, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgası kırılan, akciğeri hasar gören ve kafa travması geçiren Sefa Tekdurmaz tedavi altına alındı.

Sefa Tekdurmaz'ın ameliyata alınacağı öğrenilirken, takım arkadaşları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı. (DHA)

Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı

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Anahtar Kelimeler:
kocaeli Sefa Tekdurmaz

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