Tarçın çayının bu faydalarını kimse bilmiyor! Bakteri ve mantarla savaşırken...

Tarçının en önemli özelliği insülin kullanımını arttırmaktır. Kan şekerinin düzenlenmesi sağlar. Diyabet hastalarında tarçın çayı kullanılmasını önermekteyiz. Bitki çaylarının içerisine çubuk tarçınlar ilave edilebilir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, kan şekeri hızlı düşen kişilerde tarçının kullanılması sağlıksızdır. Çünkü tarçın şekerin düşmesine yardımcı olmaktadır.
Tarçın çayı, sağlıklı kalmanıza yardımcı olan faydalı bileşikler olan birçok antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücrelerinize zarar veren ve diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklara katkıda bulunan moleküller olan serbest radikallerin neden olduğu oksidasyonla savaşır. Tarçın, polifenol antioksidanlar açısından özellikle zengindir.
Test tüpü çalışmaları, tarçın içindeki bileşiklerin iltihap belirteçlerini azaltabileceğini göstermektedir. Bu, iltihaplanmanın kalp hastalığı da dahil olmak üzere birçok kronik hastalığın kökeninde olduğu düşünüldüğünde son derece yararlı olabilir. Çalışmalar ayrıca tarçının bazı kişilerde kan basıncının yanı sıra trigliserit ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltabileceğini de bildirmektedir.
Dahası, tarçın, kan damarlarınızdan fazla kolesterolü kaldırarak kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olan HDL (iyi) kolesterol düzeylerini artırabilir.
Tarçın, kan şekeri seviyelerini düşürerek güçlü antidiyabetik etkiler sağlayabilir. Bu baharat, şekerin kan dolaşımınızdan ve dokularınıza aktarılmasından sorumlu olan hormon olan insüline benzer bir şekilde hareket eder. Tarçın ayrıca bağırsaklarınızdaki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinizin yemeklerden sonra aniden yükselmesini önleyebilir.
Tarçın bazı güçlü antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Örneğin, bir test tüpü araştırması, tarçının ana aktif bileşeni olan sinnamaldehitin çeşitli bakteri, mantar ve küflerin büyümesini engellediğini göstermektedir. Bunlar, insanlarda hastalığa neden olabilen yaygın Staphylococcus, Salmonella ve E. coli bakterilerini içerir. Ek olarak, tarçının antibakteriyel etkileri ağız kokusunu azaltmaya ve diş çürümesini önlemeye yardımcı olabilir
Tarçın çayı, adet öncesi sendrom (PMS) ve dismenore gibi bazı menstrüel semptomların daha katlanılabilir olmasına yardımcı olabilir.
Cilt yaşlanmasına karşı savaşabilir. Araştırmalar, tarçının kolajen oluşumunu destekleyebileceğini ve cilt elastikiyetini ve hidrasyonu artırabileceğini gösteriyor - bunların hepsi yaşlanmanın görünümünü azaltabilir.
Antikanser özelliklere sahip olabilir. Test tüpü araştırması, tarçın özlerinin cilt kanseri hücreleri de dahil olmak üzere belirli kanser hücresi türlerini öldürmeye yardımcı olabileceğini gözlemledi. Beyin fonksiyonunun korunmasına yardımcı olabilir. Test tüpü ve hayvan araştırmaları, tarçının beyin hücrelerini Alzheimer hastalığından koruyabileceğini ve Parkinson hastalığı olanlarda motor fonksiyonunu iyileştirebileceğini öne sürüyor.
HIV ile savaşmaya yardımcı olabilir. Test tüpü çalışmaları, tarçın özlerinin insanlarda en yaygın HIV virüsü suşuyla savaşmaya yardımcı olabileceğini bildirmektedir.
Sivilceyi azaltabilir. Test tüpü araştırması, tarçın özlerinin sivilceye neden olan bakterilerle savaşabileceğini gösteriyor.
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