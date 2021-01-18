Tarçın çayının bu faydalarını kimse bilmiyor! Bakteri ve mantarla savaşırken...

Tarçının en önemli özelliği insülin kullanımını arttırmaktır. Kan şekerinin düzenlenmesi sağlar. Diyabet hastalarında tarçın çayı kullanılmasını önermekteyiz. Bitki çaylarının içerisine çubuk tarçınlar ilave edilebilir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, kan şekeri hızlı düşen kişilerde tarçının kullanılması sağlıksızdır. Çünkü tarçın şekerin düşmesine yardımcı olmaktadır. ANTİOKSİDANLARLA YÜKLÜ Tarçın çayı, sağlıklı kalmanıza yardımcı olan faydalı bileşikler olan birçok antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücrelerinize zarar veren ve diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklara katkıda bulunan moleküller olan serbest radikallerin neden olduğu oksidasyonla savaşır. Tarçın, polifenol antioksidanlar açısından özellikle zengindir. KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR Test tüpü çalışmaları, tarçın içindeki bileşiklerin iltihap belirteçlerini azaltabileceğini göstermektedir. Bu, iltihaplanmanın kalp hastalığı da dahil olmak üzere birçok kronik hastalığın kökeninde olduğu düşünüldüğünde son derece yararlı olabilir. Çalışmalar ayrıca tarçının bazı kişilerde kan basıncının yanı sıra trigliserit ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltabileceğini de bildirmektedir.

Dahası, tarçın, kan damarlarınızdan fazla kolesterolü kaldırarak kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olan HDL (iyi) kolesterol düzeylerini artırabilir.