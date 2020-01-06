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  4. Tarhana çorbası tarifi, tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tarhana çorbası tarifi, tarhana çorbası nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Tarhana çorbası, Anadolu topraklarının en lezzetlilerinden olan şifalı bir yöresel tariftir. Tarhana çorbası tarifi özellikle kış aylarında vücudu enfeksiyonlar karşı korumaya yardımcı olur. Tarhana çorbası tarifi hastayı yataktan kaldırır, her bir kaşıkta güç ve kuvvet verir. Tarhana çorbası içmenin şimdi tam zamanı! Tarhana çorbası nasıl yapılır diyenler için tarhana yapımı geliyor, buyursunlar.

Tarhana çorbası tarifi, tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tarhana çorbası, Orta Asya, Anadolu, Balkanlar gibi geniş bir coğrafyada çeşitli yapım şekilleriyle görülen çorba çeşididir. Kökeni olarak Türklerin Orta Asya kolu düşünülmektedir. Bu meşhur çorbanın adının kökeni olarak Farsça terḥāne şekli gösterilir. Kelimenin bu şekilden gelişip Türkçeleştiği düşünülür.

Tarhana yapımı emek ister. Besin değerleri yüksek olan ürünlerden yapılan tarhana içerisinde bolca vitamin ve mineral barındırır. Yoğurt, domates, biber, salça, maya ve çeşitli baharatlarla hazırlanan tarhana, çorba haline getirildikten sonra vücudu koruma altına alır ve hastalıklara karşı korur.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:
3 yemek kaşığı toz Tarhana
Bir çorba kaşığı salça
Bir çorba kaşığı tereyağı
Bir çay kaşığı nane
Tuz
Kırmızı biber

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bir çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin.
Bir çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın.
5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın.
Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Bir çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.

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