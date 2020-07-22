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Tarifi yüzyıllar boyu saklanan kefirin faydaları! Güçlü kaslar, bağışıklık sistemi ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Probiyotiklerce zengin olan kefir, fermente bir süt ürünüdür. Kuzey Kafkasya halkı tarafından uzun yıllar kendilerine saklanan bu yararlı içecek artık tüm dünya tarafından bilinip tüketiliyor. Gelin, birlikte tüm dünyanın tanıdığı ve yararlarından dolayı tükettiği kefirin sağlığa faydalarına göz atalım.

Tarifi yüzyıllar boyu saklanan kefirin faydaları! Güçlü kaslar, bağışıklık sistemi ve...

Kefir ismi bir söylentiye göre Rusça olup "keyif veren" anlamına gelirken, başka bir söylentiye göre de Türkçe "köpük" ya da Farsça baloncuk anlamına gelen "kef" sözcüğünden geliyor. Kafkas kökenli olsa da Latin Amerikalılar tarafından "Bulgaros" yani "Bulgar içeceği" olarak biliniyor.

KEFİR BAKTERİLERİ

Bakteri denilince olumsuz bir anlam yüklense de her bakteri bizim için kötü değil. Yoğurdu mayalayan bakterilere benzer özellikler gösteren kefir bakterileri de karnabahar benzeri tanecikli görüntüye sahip bir maya olarak karşımıza çıkıyor. İçeriğinde yer alan Lactobacillus, Lactococcus, Saccharomyces, Leuconostoc gibi farklı probiyotik bakteriler koyun, inek ya da keçi sütünü fermente ederek yoğurdun içilebilir ve daha asitli bir halini oluşturuyor.

Kefirin düzenli şekilde tüketilmesinin bağırsak rahatsızlıklarında %99, uyku problemlerinde %60, depresyonda %50 ve yüksek tansiyonda %30 iyileşme sağladığı çalışmalarla gösterilmiş. Tahmin edemediğimiz kadar çok hastalık bağırsaklarımızla ilişkili olduğundan bağırsak florasının düzenlenmesinde etkili olan probiyotiklerin sağlığımız için etkisi de oldukça büyüktür.

SAĞLIKLI BİR SİNDİRİM SİSTEMİ

Sindirim sisteminizin düzgün şekilde çalışması için yararlı bakterilere yani probiyotiklere ihtiyacınız var. Kefirin içerisinde bulunan probiyotikler de bağırsağınızdaki bakteri florasını düzenleyerek bağırsak rahatsızlıklarınızın azalmasına yardımcı olacaktır. Kabızlık, ishal, şişkinlik, bağırsak krampları gibi rahatsızlıklarınız floranızın iyi bir hale gelmesiyle ortadan kalkacaktır.

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Kefir bakterileri yalnızca bağırsak ve sindirim sisteminde değil, hiç aklınıza gelmeyecek olan bağışıklık sisteminiz üzerinde de etkilidir. Bağırsak bakterilerinin yani bağırsak floranızın sağlıklı yapıda olması, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve enfeksiyonların önlenmesinde önemli rol oynuyor. Probiyotik bakteriler bağırsakta hastalık yapabilecek olan kötü bakterilerin çoğalmasını engelleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Ayrıca zararlı bakterilerin etkileri sonucu bağırsak duvarında oluşabilecek incelmeler ve vücut için zararlı toksinlerin buradan kana karışması gibi sıkıntılar probiyotikler yardımıyla engellenebilir.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ SAĞLIĞI

Kefir, içerdiği yüksek kalsiyum miktarıyla kemik sağlığı için faydalıdır. Hem gelişim döneminde sağlıklı gelişim için hem de ileri yaşlarda kemiklerde kalsiyum kaybının önlenmesi için gereklidir. Kas sağlığı ve krampların önlenmesi için de kalsiyum mineraline ihtiyaç vardır.

CİLT SAĞLIĞI

Cildimize sürmediğimiz kefir nasıl cilt sağlığımıza etki edebilir diye düşünebilirsiniz. Bağırsak florasının bozulması sonucu cilt hastalıkları ve egzama geliştiği biliniyor. Bağırsaklarınızda iyi bakteri sayısını artırarak cilt sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN SAĞLIĞI

Zeka, dil ve bilişsel fonksiyonların gelişiminin sağlanması üzerinde kefirin etkili olduğu biliniyor. Ayrıca konsantrasyonun artırılması, yorgunluğun azaltılması, depresyonun önlenmesi için de faydalıdır.

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