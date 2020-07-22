Tarifi yüzyıllar boyu saklanan kefirin faydaları! Güçlü kaslar, bağışıklık sistemi ve...

Kefir ismi bir söylentiye göre Rusça olup "keyif veren" anlamına gelirken, başka bir söylentiye göre de Türkçe "köpük" ya da Farsça baloncuk anlamına gelen "kef" sözcüğünden geliyor. Kafkas kökenli olsa da Latin Amerikalılar tarafından "Bulgaros" yani "Bulgar içeceği" olarak biliniyor.

KEFİR BAKTERİLERİ

Bakteri denilince olumsuz bir anlam yüklense de her bakteri bizim için kötü değil. Yoğurdu mayalayan bakterilere benzer özellikler gösteren kefir bakterileri de karnabahar benzeri tanecikli görüntüye sahip bir maya olarak karşımıza çıkıyor. İçeriğinde yer alan Lactobacillus, Lactococcus, Saccharomyces, Leuconostoc gibi farklı probiyotik bakteriler koyun, inek ya da keçi sütünü fermente ederek yoğurdun içilebilir ve daha asitli bir halini oluşturuyor.

Kefirin düzenli şekilde tüketilmesinin bağırsak rahatsızlıklarında %99, uyku problemlerinde %60, depresyonda %50 ve yüksek tansiyonda %30 iyileşme sağladığı çalışmalarla gösterilmiş. Tahmin edemediğimiz kadar çok hastalık bağırsaklarımızla ilişkili olduğundan bağırsak florasının düzenlenmesinde etkili olan probiyotiklerin sağlığımız için etkisi de oldukça büyüktür.