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Tarifini kimseye vermiyordu! Yumurtasız pofuduk kek tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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"Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan?" sorusuna cevap aramayı bırakıp yemekleri taçlandıran protein deposu yumurtaya saygılarımızı sunuyoruz. Evde yemek olmadığında baş vurulan ilk malzeme yumurtanın yer almadığı hamur işi tarifi neredeyse yok. Kek tariflerinin yıldızı yumurtaya alerjisi olanlar ya da evde kalmadığı durumlarda canı kek yapmak isteyenlere alternatif tarifler sunuyoruz.

Tarifini kimseye vermiyordu! Yumurtasız pofuduk kek tarifi...

Son günlerde unsuz ve şekersiz kek tarifleri oldukça popüler. Daha sağlıklı olması için unsuz ve şekersiz yapılan kek tariflerine bir yenisini daha ekliyoruz. Vegan beslenmek isteyenler ya da yumurtayı sevmeyenler için yumurtasız kek tariflerini sunuyoruz.

YUMURTASIZ POFUDUK KEK TARİFİ

MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
3-4 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin

YAPILIŞI

Çırpma kabının içerisine şekeri ve oda sıcaklığında bulunan sıvı yağ ile sütü ekleyin. Şekerin erimesi için iyice çırpın.

Şeker eridikten sonra içerisine toz maddeleri ekleyebilirsiniz. Elekten geçirerek un, kabartma tozu ve vanilini yavaş yavaş katın. Ardından 15-20 dakika boyunca karışımı çırpın.

Yağlanan kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına atın. 40-45 dakika boyunca pişirin.

Kekin pişme kıvamını bir kürdan ya da bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Pişme sırasında kekin sönmemesi için fırının kabağını açmamaya özen göstermelisiniz.

KAKAOLU YUMURTASIZ KEK TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı sıvı yağ
1.5 su bardağı süt
2.5 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 adet limon kabuğu rendesi
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Süt, sıvı yağ ve şekeri derin bir kaba koyup iyice çırpın.
Sıvı malzemeleri güzel bir şekilde çırptıktan sonra toz malzemeleri eklemeye başlayabilirsiniz. Kabartma tozu, un ve vanilini elekten geçirdikten sonra sıvı karışımına ekleyin. Homojen bir kıvam elde edene kadar çırpın.
1 limon kabuğunu, beyaz kısmı gelmeyecek şekilde, rendeleyerek ekleyin ve çırpmayı sürdürün.
Kek kalıbını katı yağla yağlayın. Mozaik görüntüyü elde etmek için karışımın yarısını kaba dökün.
Kek karışımının kalan kısmına kakaoyu ekleyin ve çırpın. Ardından kakaolu karışımı da kek kalıbına ilave edin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın ve 30-40 dakika pişirin. Kürdan ve bıçak testinden başarıyla geçen kekinizi afiyetle yiyebilirsiniz.

PORTAKALLI YUMURTASIZ ISLAK KEK

MALZEMELER

1-1.5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı su
Alabildiği kadar un
1 paket kakao
1 paket vanilin
2 paket kabartma tozu
2 adet portakal kabuğu rendesi
1 su bardağı ceviz, fındık, fıstık
1 paket çikolata sosu- 1 çay bardağı süt
Göz kararı Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Toz şeker, sıvı yağı ve suyu çırpma kabına alın. Şeker eriyene kadar güzelce çırpın.
Sıvı karışımının içerisine un, kakao ve vanilini eleyerek ekleyin. Homojen bir kıvama gelene kadar çırpmaya devam edin.
Ardından içerisine portakal kabuğu rendesi ve fındığı ilave edin.
Kek kalıbını yağladıktan sonra kenarlarına yapışmaması için biraz un serpin. Fazla unu mutlaka silkeleyin.
Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına kek karışımınızı atarak 40-45 dakika pişirin.
Keki fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının atması için biraz bekletin. Ardından sütle ıslatın.
Çikolata sosunu paketin arkasında yazan tarife göre hazırlayın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra kekin üzerini çikolata sosuyla tamamen kaplayın ve Hindistan cevizini serpin.

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