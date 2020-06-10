Tarifini kimseye vermiyordu! Yumurtasız pofuduk kek tarifi...

Son günlerde unsuz ve şekersiz kek tarifleri oldukça popüler. Daha sağlıklı olması için unsuz ve şekersiz yapılan kek tariflerine bir yenisini daha ekliyoruz. Vegan beslenmek isteyenler ya da yumurtayı sevmeyenler için yumurtasız kek tariflerini sunuyoruz.

YUMURTASIZ POFUDUK KEK TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

3-4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Çırpma kabının içerisine şekeri ve oda sıcaklığında bulunan sıvı yağ ile sütü ekleyin. Şekerin erimesi için iyice çırpın.

Şeker eridikten sonra içerisine toz maddeleri ekleyebilirsiniz. Elekten geçirerek un, kabartma tozu ve vanilini yavaş yavaş katın. Ardından 15-20 dakika boyunca karışımı çırpın.

Yağlanan kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına atın. 40-45 dakika boyunca pişirin.

Kekin pişme kıvamını bir kürdan ya da bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Pişme sırasında kekin sönmemesi için fırının kabağını açmamaya özen göstermelisiniz.

KAKAOLU YUMURTASIZ KEK TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı süt

2.5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı kakao