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Tarihe geçti! İbo Aslan rakibini nakavt etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2024 13:13
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İbo Aslan, UFC’deki ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj’yi 3’üncü rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini aldı.

Tarihe geçti! İbo Aslan rakibini nakavt etti

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’te (UFC) Türk sporcu İbo Aslan, ilk müsabakasına çıktı. New Jersey Atlantic City'de düzenlenen maçta Aslan, İsveçli rakibi Anton Turkalj’yi 3’üncü rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini almış oldu. Galibiyetin ardından İbo Aslan, “Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

“İNSANLARI NAKAVT ETMEK İÇİN GELDİM”

Organizasyondaki ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj’yi mağlup ettiğine değinen 27 yaşındaki Türk sporcu, “Benden 4 yıl kaçtı. Şimdi artık kaçamaz. Onu başlangıcımda UFC'de yakaladım ve nakavt ettim. Buraya maçı kazanmak için değil, insanları nakavt etmek için geldim” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE BAYRAĞI'NI TEMSİL EDİYORUM”

UFC’de aktif dövüşen tek Türk olduğunu söyleyen Aslan, “Tabii ki çok mutluyum. Türkiye'yi temsil ediyorum. O yüzden onurluyum. Türkiye Bayrağı'nı temsil ediyorum. Şu anda UFC'deki tek Türküm” diye konuştu.

İbo Aslan, aynı zamanda UFC’de dövüşen 3’üncü Türk sporcu oldu. Daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki UFC’de yer almıştı.

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