Tarihe karışıyor! UEFA, o kuralı kaldırıyor...

UEFA, kulüplerin uzun vadede refaha kavuşmasını sağlayan FFP sistemini kaldırabilir. Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma fikri ortaya atılmasının ardından UEFA bu konuya sıcak yaklaştı.
FFP'nin kaldırılması 7 Nisan'da açık oylamaya sunulacak. Eğer çoğunluk bu fikrin kaldırılmasını isterse UEFA yeni hazırladığı kuralları devreye sokarak FFP'yi tarihten silecek.
FFP'nin kaldırılmasının ardından yerine başka bir kural getirilecek. İşte yeni maddeler:
Gelirlerin en fazla %70'i harcanabilecek
Üç sezon %70 limitini uygulayabilene %90 harcama hakkı
Kural ihlali yapmayanlara +10 milyon euro harcama hakkı
Şirket sahipliğinden ve sponsorluktan kaynaklı gelirlerdeki her türlü gizliliğin cezalandırılması
Okuyucu Yorumları 0 yorum