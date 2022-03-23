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Tarihe karışıyor! UEFA, o kuralı kaldırıyor...

23.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'dan tarihe geçecek bir hamle geliyor... Özellikle Türk kulüplerinin başına bela açan FFP (Finansal Fair Play) kaldırılabilir. UEFA'nın açıkladığı bildiride 7 Nisan'da bir oylama yapılacak. Yapılan oylamada çoğunluk kaldırılmasını isterse FFP tarihe karışacak. Böylece kulüpler istediği gibi harcama yapıp, transferlerini rahatça kaydedebilecek.

Tarihe karışıyor! UEFA, o kuralı kaldırıyor...

UEFA, kulüplerin uzun vadede refaha kavuşmasını sağlayan FFP sistemini kaldırabilir. Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma fikri ortaya atılmasının ardından UEFA bu konuya sıcak yaklaştı.

OYLAMAYA SUNULACAK

uefa_president_aleksander_ceferin

FFP'nin kaldırılması 7 Nisan'da açık oylamaya sunulacak. Eğer çoğunluk bu fikrin kaldırılmasını isterse UEFA yeni hazırladığı kuralları devreye sokarak FFP'yi tarihten silecek.

MAAŞ SINIRI ORTADAN KALKIYOR

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FFP'nin kaldırılmasının ardından yerine başka bir kural getirilecek. İşte yeni maddeler:

Gelirlerin en fazla %70'i harcanabilecek

Üç sezon %70 limitini uygulayabilene %90 harcama hakkı

Kural ihlali yapmayanlara +10 milyon euro harcama hakkı

Şirket sahipliğinden ve sponsorluktan kaynaklı gelirlerdeki her türlü gizliliğin cezalandırılması


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