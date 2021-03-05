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  4. Tarihi 4’üncü Murat dönemine kadar dayanan Bitlis büryanına coğrafi işaret! Siirt büryanından farkı...

Tarihi 4’üncü Murat dönemine kadar dayanan Bitlis büryanına coğrafi işaret! Siirt büryanından farkı...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.03.2021 08:36 | Son Güncelleme:
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Tarihi 4’üncü Murat dönemine kadar dayanan Bitlis büryanına coğrafi işaret! Siirt büryanından farkı...

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının Türk Patent Enstitüsüne yaptığı başvuru sonucunda Bitlis büryanına 'Coğrafik İşaret Tescil Belgesi’ verildi.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bitlis Eren Üniversitesinin hazırladığı rapor doğrultusunda Coğrafik İşaret Tescil Belgesi alan Bitlis büryanı için Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan açıklamalarda bulundu.

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SİİRT BÜRYANINDAN FARKLI!

Pişiriliş ve sunuş tarzıyla Siirt büryanından ayrı olduğunu ifade eden Tezcan, bölgedeki erkek keçilerden yapılan Bitlis büryanının sadece kaya tuzu ile katkılandırıldığını ve buharla pişirildiğini söyledi.

SEFER SIRASINDA 4. MURAT'A İKRAM EDİLDİ

Tezcan, gazetecilere, tarihi kaynaklara göre, Revan Seferi'ne çıkan 4. Murat'a Bitlis'te bazı köylülerin büryan kebabı ikram ettiğini anlattı. Tezcan, "Tarihi 4’üncü Murat dönemine kadar dayanan büryan kebabının Türk Patent Enstitüsüne başvurumuz ve raporlarımız üzerine coğrafi işaretimizi aldık. Artık büryanımızın pişirişi de sunuşu da kontrollü olacak.

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ERKEK KEÇİ ETİNDEN YAPILIYOR

DAKA, Bitlis Belediyesi, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası ve Bitlis Eren Üniversitesinden oluşturacağımız komisyonla büryanı kontrol altına alacağız. Büryanın belirli bir dönemi var. Erkek keçi etinden yapılan büryanımız, ilkbahar ayıyla birlikte başlar, sonbahar aylarına kadar süren bir dönem. Günün koşullarına göre bizim de tarihimize sahip çıkmamız için Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptık. Tarihte geçen bilgileri, yapılış şekilleri ve hayvanların meralardaki otlama şekillerine kadar birçok bilgiyi rapor ettik. Türk Patent Enstitüsü kabul etti. Bitlis’e ait olduğu tescillendi. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite ve diğer kurumlardan bir heyet oluşturarak büryanı daha iyi bir yere getireceğiz. Bir zamanlar Siirt, Bitlis'in ilçesiydi. Onlar büryan Siirt'in derlerse de yapılışları tamamen farklı. Biz büryanı tamamen buharda pişiriyoruz. Kaya tuzu hariç hiçbir baharat kullanmıyoruz" dedi.

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(İHA - AA)

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Bitlis
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