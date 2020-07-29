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Tarihi Bedesten için gece-gündüz mesai

SAMSUN HABERLERİ  | 29.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi, uzun bir süredir hizmet alamayan Tarihi Bedestende başlattığı çakışmaları sonuçlandırmak için gece-gündüz çalışıyor.Belediye ekipleri yetkili birimlerle görüşme ve istişareleri gerçekleştirerek alanda başlatılan, doğal gaz, kanalizasyon gibi tüm alt yapı çalışmaları tamamladı.

Bafra Belediyesi, uzun bir süredir hizmet alamayan Tarihi Bedestende başlattığı çakışmaları sonuçlandırmak için gece-gündüz çalışıyor.
Belediye ekipleri yetkili birimlerle görüşme ve istişareleri gerçekleştirerek alanda başlatılan, doğal gaz, kanalizasyon gibi tüm alt yapı çalışmaları tamamladı. Ekipler tarihi bedestende gerçekleştirdiği çalışmaları Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yakından takip ederek yerinde inceliyor. Eski günlerine kavuşturulması için yoğun çaba gösterilen ve altyapı çalışmaları tamamlanan Bedestende zemin betonu dökülüyor. Tarihi Bedestende 600 metrekare alanda gerçekleştirilen zemin çalışmasında eski eserlerin restorasyonunda tercih edilen bazalt taşı kullanılacak.
İlçe için büyük öneme sahip Bedesten Çarşısında Bafra Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar, yine doğal dokusuna uygun ışıklandırma ile son bulacak. Bedesten Çarşısında gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ekiplerimizin Tarihi Bedestenimizde gece-gündüz demeden sürdürdüğü çalışmaları inceledik. Altyapısı biten Bedestenimizin zemin betonunu döküyoruz. Bazalt Taşı döşeme işlemi ve ışıklandırmanın ardından Bedestenimiz en kısa zamanda daha estetik hale gelecek" dedi.
17. yy. sonlarında inşa edildiği tahmin edilen Bedestende uzun yılların ardından yapılacak çalışmanın tamamlanması heyecanla bekleniyor.

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