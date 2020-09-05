Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde 589 yıl önce imaret olarak yapılan İmaret Camii’nin bahçesine binlerce yıl yaşayabilen zeytin fidanları dikildi.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti ve belediye işbirliği ile iki yıl önce Yalova’dan getirtilerek ilçedeki park ve çevre düzenlemesi yapılan muhtelif alanlara dikilen yüzlerce zeytin ağaçlarının sonuncuları, 1431 tarihinde II. Murat’ın baş vezirlerinden Koca Mehmet Paşa tarafından imaret olarak yaptırılan caminin bahçesine dikildi.

Gazeteciler Cemiyeti ve Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci’nin girişimleri ile ilçenin tarihi camisi bahçesine dikilen 15 yaşlarındaki zeytin ağaçlarının binlerce yıl yaşıyor olması ve insanlık tarihindeki önemi göz önüne alındığında tarihe bir not daha düşülmüş oldu.



