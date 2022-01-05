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Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yıkımlar martta tamamlanacak

05.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yıkımlar martta tamamlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kalan son binanın mart ayında yıkılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Aktaş ile binanın sahibi Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'un İstanbul'da bir araya gelerek son detayları görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, Mustafakemalpaşa Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi'nin açılışındaki konuşmasına yer verilen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hani birileri aylardır balonlar uçuruyorlar ya işte, 'Hanlar Bölgesi'nde her yeri yıktılar Boyner binasını yıkmıyorlar' diye. Martta inşallah onu da yıkıyoruz, hiç merak etmeyin, Allah'ın izniyle. Göreve geldiğimde bir şey söylemiştim. 'Bursa'yı sadece yaparak değil, yıkarak da güzelleştireceğiz.' diye. Yanlış anlamayın, bir belediye başkanı için çok iddialı sözdür ve yıkmak zordur. Gönüller yıkmaya değil gönüller yapmaya geldik ama şehri güzelleştirmek için de gerekenleri yaparız."

- Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da desteklenen proje, 2020 yılının ağustos ayında Türk Kızılay binasının yıkılmasıyla başladı.

Çalışmalar kapsamında ilk etapta normal kamulaştırmalarla 15 parseldeki binaların yıkımı tamamlandı. Kamulaştırma süreçlerinin uzaması üzerine nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bölge için "acele kamulaştırma kararı" alındı. Bu kararın ardından hem kamulaştırma hem de yıkım çalışmaları hız kazandı.

Proje kapsamında 15'i normal, 33'ü ise acele kamulaştırma kararıyla 48 parselde 37 binanın yıkımı bitirildi. Böylece 5 bin 336 metrekare alan açığa çıkarılarak bölge görünür hale getirildi.

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