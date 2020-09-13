Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor

İZMİR (AA) - TURGAY KONURALP - Geçmişten bu yana fidancılık merkezi olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi, yemyeşil dokusu, mimari yapısı ve doğal kaynak sularıyla turizmde hak ettiği değeri almak istiyor.

İzmir’e 120, Ödemiş’e ise 19 kilometre uzaklıktaki "saklı cennet", Bademli'nin doğusunda Beydağ, batısında Ovakent, kuzeyinde Kaymakçı, güneyinde ise Aydın'ın Köşk ve Sultanhisar ilçeleri yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin nüfuslu olan ve tarihi dokusuyla da görenleri kendine hayran bırakan beldede, tarihi Salih Efendi, Çapanoğlu ve Apbaş mescitleri ile Abdülbaki, Hayrettin Efendi, Kılcızade Mehmet Ağa ve Derviş Ağa camileri yer alıyor.

Evliya Çelebi'nin de Seyahatname eserinde adından söz ettiği Bademli, tarihi dokusunu bugüne taşıyan yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Bademlili olup mahallenin 14. yüzyıldan bugüne kadarki tarihini araştıran Van 100. Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Top, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin geçmişte çok önemli kültürlere ev sahipliği yaptığını söyledi.