YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Anadolu" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Anadolu" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

13.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Anadolu" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 30 ilde düzenlenen cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 82 zanlıdan 11'i tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla 71 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen Adana merkezli 30 ildeki operasyonda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 40'ı ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, 42 zanlı sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, suç örgütü elebaşı A.K'nin de arasında bulunduğu 11 şüpheliyi tutukladı, 31'ini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Polis, adresinde bulunamayan 11 zanlının yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.

- Tarihi eserleri kuryeyle yurt dışına çıkartmışlar

Polis, cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 82'sini gözaltına almıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 23 bin 203 tarihi eser, 8 ruhsatsız tabanca, 13 dedektör, 50 bin 350 avro, 70 bin 555 dolar, 190 sterlin, 60 frank ve çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

Türkiye'de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin, organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edilmişti.

Polis, örgüt tarafından kaçırılan ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin, açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca da incelenen kataloglardaki tarihi eserlerle ilgili müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği, müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmıştı.

Yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sürecinde Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da daha önce gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada 4 bin 122 tarihi eser daha ele geçirildiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermişSel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermiş
PARTNERDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilirDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilir
Adana'da polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktıAdana'da polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:48
Öğle
12:48
İkindi
16:33
Akşam
19:39
Yatsı
21:03

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Esin Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Aksoy Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.