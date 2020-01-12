Tarihi ev göçüyor

Döşeme Mahallesi Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Halil Tunçsoy, “Tarihi mahallemizin mozaikleri tek tek yok oluyor” dedi.

Tuçsoy, geçen ay Döşeme Mahallesindeki Alman Çırçır Fabrikasının duvarının yıkıldığını belirterek, ”Çok şükür can kaybı olmamıştı, bugün ise bir tarih bir ev daha yıkıldı. Döşeme Mahallesi. 60021 Sokak No:21’deki eski evin yarısı dün çöktü. Can kaybının yaşanmaması tesellimiz olmuştur. Kültür mirası olarak değerlendirmek, yıkılana kadar bakımsız bırakmak değildir” dedi.

Kentsel dönüşüm için imar düzenlemesinin mülk sahiplerini zarara uğratmadan biran önce karara bağlanması gerektiğini söyleyen Tunçsoy, “Tarihi evlerimiz yıkılmaya başlamıştır. Bu binalar can kaybına sebep olmadan bir an önce harekete geçilmelidir” diye konuştu.



