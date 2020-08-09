YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tarihi ev kül oldu

Tarihi ev kül oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı tarihi ahşap bina kullanılamaz hale geldi.Ulu Cami Mahallesi Yaylacık Caddesi’nde Ömer Uçar’a ait iki katlı eski ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı tarihi ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Ulu Cami Mahallesi Yaylacık Caddesi’nde Ömer Uçar’a ait iki katlı eski ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlerin çevre binalara sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi.Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmaması ise yüreklere su serpti.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Kütahya’da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı araçlarından izlediler

Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı araçlarından izlediler

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:24
Sabah
06:00
Öğle
13:11
İkindi
17:00
Akşam
20:11
Yatsı
21:40

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Zeybek heykeline maske taktılar

Zeybek heykeline maske taktılar

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.