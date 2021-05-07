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Tarihi evlerin ortasındaki "modern müze"nin Avrupa'da yılın müzesi özel ödülünü kazanması sevindirdi

07.05.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Odunpazarı Modern Müze İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven: - "OMM'nin 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde özel takdir ödülünü alması, bugüne kadar yürüttüğü yenilikçi, sıra dışı ve farklı yaklaşımıyla Avrupa'daki diğer müzelere örnek olarak görüldüğü anlamına geliyor"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müzesi'nin (OMM), Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"ne layık görülmesi kentte de sevinçle karşılandı.

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek ünlü Japon mimarlık ofisi "Kengo Kuma and Associates" tarafından tasarlanan OMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül 2019'da ziyarete açmasından bu yana sanatseverlerden ve kentin ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu, 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip müze, bugüne kadar 180 bini aşkın sanatsever tarafından ziyaret edildi.

- "OMM, Anadolu'nun kalbinde tarihi bir bölgede yer alıyor"

OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, AA muhabirine, müzenin ödüllerle onurlandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Müzenin bugüne kadar aldığı ulusal ve uluslararası ödüllere değinen Ergüven, şöyle konuştu:

"OMM, Anadolu'nun kalbinde tarihi bir bölgede yer alıyor. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde olduğundan büyük bir ilgi görüyor. Çağdaş mimariyi geleneksel ve eski bir yerleşim yeriyle buluşturuyor. Dönüşümlü olarak sürekli sergilerimiz oluyor. Farklı yaş grupları için eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir ziyarete kapalıyız ancak çevrim içi programlarla ziyaretçilerimizle buluşuyoruz. Bugüne kadar OMM'yi 180 bini aşkın kişi ziyaret etti. OMM'ye olan ilgi bizim hedeflerimiz de çok daha ötesinde oldu. Diliyoruz ki OMM en kısa sürede yeniden açılır ve ziyaretçileriyle buluşur. OMM'nin 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde özel takdir ödülünü alması bugüne kadar yürüttüğü yenilikçi, sıra dışı ve farklı yaklaşımıyla Avrupa'daki diğer müzelere örnek olarak görüldüğü anlamına geliyor. O yüzden çok mutlu olduk. Bu ödülü almak uluslararası arenada OMM'nin görünürlüğünü de artırıyor."

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından Troya Müzesi 2020 yılı için, Odunpazarı Modern Müzesi de 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"ne layık görülmüş, Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazanmıştı.

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