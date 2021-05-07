Tarihi evlerin ortasındaki "modern müze"nin Avrupa'da yılın müzesi özel ödülünü kazanması sevindirdi

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müzesi'nin (OMM), Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"ne layık görülmesi kentte de sevinçle karşılandı.

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek ünlü Japon mimarlık ofisi "Kengo Kuma and Associates" tarafından tasarlanan OMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül 2019'da ziyarete açmasından bu yana sanatseverlerden ve kentin ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu, 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip müze, bugüne kadar 180 bini aşkın sanatsever tarafından ziyaret edildi.

- "OMM, Anadolu'nun kalbinde tarihi bir bölgede yer alıyor"

OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, AA muhabirine, müzenin ödüllerle onurlandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Müzenin bugüne kadar aldığı ulusal ve uluslararası ödüllere değinen Ergüven, şöyle konuştu: