YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dezenfeksiyon işlemi yapıldı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dezenfeksiyon işlemi yapıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 14.03.2020 13:14 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerinin yapılacağı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerinin yapılacağı Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki ilaçlama ekipleri, törenlerin yapılacağı Şehitler Abidesi'nde Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Törenin yapılacağı platformları da ilaçlayan ekipler, şehitlikleri de dezenfekte etti. Bölgede ziyaretçi yoğunluğunun olduğu müze ve anıtlar da bu çalışma kapsamında ilaçlandı.

Ekiplerin çalışmasının, törenlerin yapılacağı 18 Mart Çarşamba gününe kadar aralıksız süreceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
Anahtar Kelimeler:
İlaçlama koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

Çanakkale Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
13:29
İkindi
16:48
Akşam
19:27
Yatsı
20:45

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Alınteri Eczanesi
Kepez
Nil Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
İmren Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çan’da trafik kazası: 3 yaralı

Çan’da trafik kazası: 3 yaralı

TON BALIĞI LİDERİ DARDANEL 30 YAŞINDA

TON BALIĞI LİDERİ DARDANEL 30 YAŞINDA

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.