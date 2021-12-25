Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda "Foto Maraton" düzenlenecek

ÇANAKKALE (AA) - Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 2 gün sürecek "Foto Maraton" etkinliği düzenlenecek.

Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanlığından (ÇATAB) yapılan açıklamada, dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen bölgenin fotoğrafseverleri ağırlamaya hazırlandığı belirtildi.

ÇATAB ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde, tarihi alanın tanıtılmasına katkı sağlamak, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen Foto Maraton'un 13-15 Mayıs 2022'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Profesyonellerin yanı sıra amatör fotoğrafçıların da katılabileceği yarışmada dereceye giren birinciye 10 bin lira ve TFSF Altın Madalya, ikinciye 6 bin lira ve TFSF Gümüş Madalya, üçüncüye 4 bin lira ve TFSF Bronz Madalya, 3 adet 2 bin liralık mansiyon, Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü olarak 3 bin lira, Jüri Özel Ödülü olarak 2 bin lira ödül verilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda Behiç Günalan, Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Enver Şengül, Mikdat Besni, Ümran Özdemir, Yavuz Arslan ve Zülküf Memiş ile TFSF Temsilcisi Seracettin Ayyıldız yer alıyor.

Yarışma takvimine Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanlığı web sitesinden ulaşılabilecek.

