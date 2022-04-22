Tarihi Göztepe İstasyon Binası, "TCDD Kültür Sanat Merkezi" oldu

İSTANBUL (AA) - Restorasyonu sona eren Tarihi Göztepe İstasyon Binası, "Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi" olarak yarın hizmete girecek.

Yarın 14.00'te gerçekleşecek açılış töreninin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlenceli oyunlar, yarışmalar, palyaço ve maskotların yer aldığı animatör gösterileri ile yüz boyama, origami, kumaş boyama ve çamur atölyeleri yapılacak.

Çeşitli sebeplerle asli fonksiyonunda kullanılamayan gar ve istasyonlar, ihtiyaç duyulan alanlarda değerlendirilmek üzere, kültür-sanat merkezlerine dönüştürülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucu, Tarihi Göztepe İstasyon Binası'nın restorasyon çalışmaları tamamlanarak, Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştü.

Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde, 235 metrekare kapalı alana sahip yapı, sergi salonu şeklinde tefriş edilir hale getirildi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2021 yılında başlattığı projede, tarihi binanın eğitim ve kültürel aktivitelerin düzenlendiği bir merkez haline getirilmesi planlandı.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile TCDD Genel Müdürlüğünün imzalandığı iş birliği kapsamında ise alanda, geleneksel sanatların tanıtılması ve eğitimi, enstitüde üretilen ürünlerin sergilenmesi, müzik ve enstrüman eğitim ve dinletileri, demiryolu kültürü tanıtımları, model tren yapımı, mutfak kültürü, sosyal medya ve dijital iletişim eğitimleri, uygulamalı kuyumculuk, seramik ve doğal boya atölyeleri düzenlenmesi planlandı.

Projede ayrıca TCDD tarihi araştırmaları çerçevesinde, TCDD'de kullanılan kıyafet, aksesuar ve objeleri tanıtan bir ansiklopedi için gerekli araştırmalar yapılarak, basıma hazır hale getirilecek.

