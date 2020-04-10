YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tarihi Güzelköy mahallesinde altyapı ve üst yapı çalışmaları başladı

Tarihi Güzelköy mahallesinde altyapı ve üst yapı çalışmaları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

Bir yandan korona virüsle mücadele çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi bir yandan da alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.Melikgazi Belediyesi, Güzelköy Mahallesinde 1 kilometrelik yolda alt yapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladı.

Bir yandan korona virüsle mücadele çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi bir yandan da alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.
Melikgazi Belediyesi, Güzelköy Mahallesinde 1 kilometrelik yolda alt yapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu Nize olarak bilinen Güzelköy Mahallemiz’deyiz. KASKİ tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan Güzelköy Mahallesi’nde kaldırım ve asfalt çalışmalarımıza başladık. Tüm kırsal mahallelerimize gerekli hizmetleri yapıyoruz. Öncelikle kaldırım çalışması yapılıyor. Reglajını yapıp asfaltını atacağız. Güzelköy Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik yolda asfalt çalışmasına başladık. 2.500 tona sıcak asfalt sereceğiz. Belediyeler olarak yoğun çalıştığımız alanlardan bir tanesi temizlik. Virüs hepimizi çok etkiledi. Birde vatandaşlarımız evde olduğu için çöp üretimi iki katına çıktı. Bundan dolayı sürekli çöp toplama ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Pazar yerlerinden sosyal mesafeyi koruyarak işini ve alışverişini yapan esnaf ve vatandaşımıza maske dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir şekilde yaşamalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda asfalt ve kaldırım çalışmalarımızda kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere yoğunluğun az olduğu yerlerde devam ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar mahalle haklımıza hayırlı olsun” dedi.
Mahalle Muhtarı Mümtaz Durmuş ise mahallesine emek veren ve güzel hizmetler sunan Başkan Dr. Palancıoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:36
Sabah
06:02
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Yaşlı Çiftler Uzun Evliliğin Sırlarını Genç Çiftlerle Paylaştı

Yaşlı Çiftler Uzun Evliliğin Sırlarını Genç Çiftlerle Paylaştı

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.